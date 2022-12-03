ВСУ срезали российский ударный кулак, рвавшийся на Угледар 1 3.12.2022, 13:59

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«Эпичная битва» РФ провалилась.

Павловка, которое российские оккупанты громогласно объявили взятым, начали происходить «очень странные дела».

Внимание на это обратил в Facebook военный обозреватель Александр Коваленко.

Еще месяц назад, в первых числах ноября, оккупационные российские войска объявили о походе на Угледар.

Данную операцию они вместе с кремлевской пропагандой даже назвали «эпической битвой». Для прорыва фронта россияне поднатужились, собрав в единый боевой кулак пять кое-как укомплектованных БТГр. Однако решить задачу так и не получилось.

«Эпическая битва для подразделений 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ "Каскад" и прочей шелупени уперлась в село Павловка», - рассказал Коваленко.

Он отметил, что в «мясорубке» у Павловки более половины российской группировки была уничтожена.

11 ноября оккупанты, потеряв значительную часть боеспособности, таки вышли на окраины села.

А 20 ноября пропаганда РФ громогласно объявила о захвате Павловки. При этом об Угледаре оккупанты даже перестали упоминать.

Однако, судя по всему, даже с взятием Павловки все не так гладко. В ночь на 3 декабря оккупационные силы РФ подвергли поселок обстрелу.

«Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем?» - задался вопросом блогер.

Можно предположить, что россияне не контролируют населенный пункт в полной мере.

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