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Турецкий истребитель-беспилотник с украинскими двигателями впервые оторвался от земли

  • 3.12.2022, 22:00
Турецкий истребитель-беспилотник с украинскими двигателями впервые оторвался от земли

Его боевая погрузка составляет 1 тонну.

Турецкая компания Baykar провела испытания беспилотного истребителя Kızılelma, оборудованного украинскими двигателями, перед первым полноценным полетом, запланированным на 2023 год.

Руководитель компании Baykar Technology Сельчук Байрактар опубликовал соответствующее видео в Twitter, сообщает ТСН.

- Надеюсь уже скоро... Трудно удержать Kızılelma на земле, — написал он в подписи к обнародованным кадрам.

Как сообщают турецкие издания, истребитель Kızılelma может вести воздушное сражение с агрессивными маневрами и использованием ракет «воздух-воздух». Кроме того, он сможет слетать и приземляться с кораблей с короткой взлетной полосой и атаковать определенные цели боеприпасами, которые он будет перевозить внутри корпуса.

Его первый полноценный полет запланирован на 2023 год.

На Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании «Мотор Сич». Благодаря этому беспилотник способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а предел полета – 12 км.

Боевая погрузка беспилотника-истребителя составляет 1 тонну.

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