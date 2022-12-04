ЧМ-2022 по футболу: Сборная Аргентины одолела австралийцев 4.12.2022, 0:02

В четвертьфинале чемпионата аргентинцы сыграют с Нидерландами.

В матче 1/8 финала на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Аргентины справилась с командой Австралии, победив со счетом 2:1, пишет «Прессбол».

В четвертьфинале аргентинцы встретятся со сборной Нидерландов.

Аргентина — Австралия — 2:1

Судья — Ш.Марциняк (Польша).

Аргентина: Эмилиано Мартинес — Молина (Монтьель, 80), Ромеро, Отаменди, Акуна (Тальяфико, 71)— Фернандес — Де Пауль, Мак Аллистер (Паласиос, 80) — Гомес (Лисандро Мартине, 50), Месси (к), Альварес (Лаутаро Мартинес, 71).

Австралия: Райан (к) — Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулс, Бехич — Лекки (Куол, 72), Муй, Ирвин, Баккус (Хрустич, 58) — Макгри (Гудвин, 58), Дюк (Макларен, 72).

Голы: 1:0 — Месси (35). 2:0 — Альварес (57). 2:1 — Фернандес (77, автогол).

Предупреждения: Ирвин (15), Дегенек (38).

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