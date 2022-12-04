Христо Грозев: За пару дней до смерти Макея был необычный слив информации 1 4.12.2022, 9:03

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Bellingcat будет расследовать внезапную кончину министра.

В программе «Популярная политика» журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что Bellingcat займется внезапной смертью 64-летнего министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Грозев сказал, что пока нет объективных данных, чтобы делать какие-то выводы. Однако анализ ситуации требует подробного расследования. По словам Грозева, тут есть «несколько странных совпадений».

За пару дней до смерти Макея был «не очень обычный слив информации», что против Лукашенко готовится или покушение, или сигнал-предупреждение. Площадки для сливов были не «очень понятными». И менее чем через двое суток случилась смерть Макея. «Случившееся можно оценивать как сигнал против Лукашенко».

Макей «был представителем партии мира с Западом».

«Это был не слишком старый и точно не больной человек».

Исходя из этого, Bellingcat займется своим расследованием смерти Макея.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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