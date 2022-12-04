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Леонтьев внезапно отказался от выступлений в России

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  • 4.12.2022, 10:53
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Леонтьев внезапно отказался от выступлений в России

Впервые с 1981 года.

Российский певец Валерий Леонтьев отказался петь на новогодних развлекательных программах и концертах в России, сообщает «Главред».

Кроме Леонтьева на «Песне года» не споют София Ротару и Валерий Меладзе - их попросту не позвали.

Дело в том, что Леонтьев живет в США уже 30 лет, хоть раньше и приезжал в Россию. Судя по всему, жизнь на две страны для него закончилась. Знаково, что это будет впервые с 1981 года, когда Леонтьев не выступит на «Песне года».

В последние несколько месяцев журналисты не раз интересовались у директора Леонтьева его планами и графиком выступлений. Однако ответ был всегда один.

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