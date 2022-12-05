ISW: Успех ВСУ зимой зависит от двух факторов 5.12.2022, 8:08

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Украина планирует продолжать наступательные операции.

Украинская армия сможет последовательно добиваться успеха зимой, если сохранит способность сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи.

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на украинские официальные лица, ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить успехи и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя. Впрочем, американская разведка прогнозирует «замедление темпов войны в Украине в течение зимы».

Как отмечают эксперты института, способность удерживать Украины военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции зимой.

Аналитики также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшего грунта для облегчения продвижения по сравнению с движением грязи, присущей осенним месяцам.

Также в ISW со ссылкой на российские источники сообщили, что украинские войска продолжают контрнаступление на Кременском и Сватовском направлениях, а оккупанты ведут наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.

В то же время у россиян продолжаются проблемы с «мобиками». Группы мобилизованных срывают усилия командования армии РФ по наращиванию сил, отказываясь воевать, проявляя неповиновение и дерзость.

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