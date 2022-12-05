В Запорожской области «запахло жестом доброй воли»2
- 5.12.2022, 8:19
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Оккупанты в Энергодаре могут оказаться в окружении.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину выразил мнение, что российский режим понимает, что в Запорожской области армию РФ ожидает разгром.
Он отметил, что в случае прорыва украинских военных в направлении Мелитополя, оккупанты в Энергодаре могут оказаться в окружении. Именно поэтому, считает Арестович, начались «сладкие разговоры об очередном жесте доброй воли».
«Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там сдохнут и забрали Запорожскую АЭС тепленькой и без единого повреждения. Они это знают. Поэтому все разговоры - не жест доброй воли, а это их меры по отчаянным попыткам обеспечить оборону юга и сделать так, чтобы часть их сил и средств не попали в ловушку, в том числе и в Энергодаре», - заявил Арестович.