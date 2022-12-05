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Появилось спутниковое фото российской авиабазы, по которой ударили украинские дроны

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  • 5.12.2022, 14:47
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Появилось спутниковое фото российской авиабазы, по которой ударили украинские дроны

На аэродроме находились 12 бомбардировщиков.

Сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Сообщается о двух поврежденных самолетах Ту-95.

Позднее был опубликован самый свежий снимок авиабазы в Энгельсе от частной американской компании MAXAR Technologies, которая ведет космическую разведку.

Детальный снимок сделан всего за несколько дней до сегодняшнего взрыва. На спутниковой фотографии 12 российских бомбардировщиков, среди них хорошо видны Ту-160 и Ту-95.

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