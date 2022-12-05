Российские «мобики» опровергли пропаганду Кремля 4 5.12.2022, 17:40

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Военные РФ призвали родственников не верить телевизору.

Мобилизованные россияне пожаловались родным, что им не выдают зимнее обмундирование и в окопах на фронте приходится фактически выживать. Кроме того, все успехи, о которых говорят по телевизору, не соответствуют действительности.

Об этом пишет «Інформаційний спротив», ссылаясь на перехват разговоров «мобиков» с семьями. «Выдали летнюю форму, а на улице уже декабрь» —пожаловался один вояка.

Мобилизованные, которые находятся на восточном фронте, рассказали, что главным условием выживания в окопах является наличие печки. И тем, кому повезло ее достать, все очень завидуют. Но существует еще одна важная проблема — дрова, ведь вокруг позиций давно вырублены все посадки, а в степи очень сложно найти дрова.

Все чаще «мобики» опровергают рассказы родных, которые те услышали по телевизору. Так, на вопрос родственника, правда ли оккупанты захватили Бахмут на Донетчине, один из оккупантов сказал, что «это бред».

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