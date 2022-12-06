Болельщики сборной Бразилии вывесили баннер в поддержку Пеле 6.12.2022, 4:41

Пеле

Легенду также поддержали футболисты сборной.

Сборная Бразилии со счетом 4:1 победила команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Болельщики сборной Бразилии поддержали легендарного нападающего Пеле, который сейчас находится в больнице из-за проблем со здоровьем.

«Пеле, выздоравливай скорее», — гласит надпись на баннере фанатов Бразилии.

После матча с Южной Кореей Пеле поддержали и бразильские футболисты. Они растянули баннер с портретом легенды.

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