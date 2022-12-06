Шапка Мономаха раздавила Путина 6 Альфред Кох

6.12.2022, 8:48

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Альфред Кох

Из затеи главы Кремля вышел пшик.

Вчера украинские беспилотники (Украина, правда, как обычно, отказывается в этом признаться) атаковали два аэродрома стратегической авиации в России. Один - это аэродром «Дягилево» под Рязанью, а другой - аэродром «Энгельс-2» под Саратовом. Ущерб, который нанесли эти беспилотники нельзя назвать огромным. Но он и не маленький. Трое российских военнослужащих погибли и, по разным оценкам, от трех до четырех стратегических бомбардировщиков - выведены из строя.

Но тут важно другое: оказалось, что во-первых, у Украины есть средства поражения на глубину не менее 700 км. И значит даже Москва теперь не находится на безопасном расстоянии от театра военных действий.

А во-вторых, этот инцидент показал, что стратегические объекты России (элементы пресловутой «ядерной триады»!) совершенно беззащитны и могут быть атакованы противником. И это факт, который теперь невозможно отрицать.

Я даже боюсь предположить, сколько денег украдено российскими генералами и командирами ВПК на создании системы защиты стратегических объектов от нападения с воздуха. Я уверен, что не один миллиард даже не рублей, а долларов перекочевали в их карманы за показ Путину красивых слайдов и мультиков про российский «Железный купол». Не говоря уже про Госпремии и ордена с медалями…

И это событие для меня имеет огромный смысл, поскольку показывает реальный настрой всей военной верхушки России (за исключением самого главного лоха - Путина). Военная верхушка России в лице ее генералитета и командиров промышленности не собиралась воевать от слова «совсем». Они до самого конца не верили, что этот кретин на это пойдет.

Они воспринимали это как игру, в которой все притворяются серьезными пацанами, а на самом деле все понимают и не мешают друг другу рубить капусту.

Их безоговорочная поддержка Путина предполагала, что он в ответ на нее не требует от них никаких реальных результатов и не мешает им грабить казну. По законам жанра они должны были предоставлять ему красивые отчеты, а он не должен был лезть дальше видеороликов, парадов и раскрашенных макетов.

В ответ на вопрос: «Порвем укропов?» Они (как предусмотрено правилами игры) рявкнули: «Только мигни - через три дня будем в Киеве!», а он все перепутал и сказал: «Тогда вперед!»

Если бы они знали, что взамен полученных денег от них потребуется не только болтовня про «вторую армию мира» и не только верноподданнический восторг в духе «Есть Путин - есть Россия!», но и реальное военное вторжение в соседнюю страну, причем с риском оказаться в глобальном противостоянии со всем Западом, они ни за что в жизни не согласились бы на такую работу.

Но случилось то, что случилось. Они явно переборщили. И многие годы вранья сделали свое дело: Путин поверил в реальность всего этого фантастического мира, который они ему рисовали. Они его переоценили: он оказался недалеким, тщеславным и податливым на лесть царьком из плохой оперетки.

Он начал рисовать себя рядом с Петром Великим и грезить о своей собственной Полтаве, возомнил себя новым Потемкиным и захотел переучредить Новороссию, он посчитал себя равным Екатерине Великой и пожелал возродить блеск ее Империи…

Результат оказался совсем не таким, как он представлял себе после видеороликов и маневров. Результат оказался очень печальным. Сначала Украина разбила его армию под Киевом, и он, подобно Petro Primo, вынужден был бежать из под Киева, как тот бежал из под Нарвы. Потом он должен был уйти из Херсона и забрать с собой останки светлейшего князя Потемкина-Таврического, забыв навсегда про Новороссию. И вот наконец, до основы его имперского могущества, ядерной триады, смогли дотянуться эти проклятые бандеровцы. И значит ему никогда не сравняться с Catharina Secunda…

Да. да, дорогой Владимир Владимирович. Такова судьба многие государей: на излете жизни вдруг четко осознать - кругом воровство и измена… И нет никого, кроме полуидиота Ковальчука, который смог бы понять грандиозность твоего замысла…

Ведь ничего ты не хотел кроме того, чтобы слава России сияла в веках! Чтобы потомки с гордостью смотрели на серый гранит твоей могилы где-нибудь в центре Санкт-Петербурга. И говорили: здесь лежит герой, вернувший России ее истинное (первое!) место среди других народов мира…

Но все эти грезы оказались пустой и грустной ерундой. Твоя армия, без нормальных генералов, грязная, вшивая и голодная, мерзнет в декабрьской грязи, без оружия, боеприпасов и без малейших шансов на хотя бы ничью. А сам ты погряз в чудовищных преступлениях, за которые не будет тебе ни прощения, ни славы, ни могилы в центре Питера. А будет осиновый кол в ж...у.

А все потому, что не только тебя окружали жулики и воры. Но и сам ты вор и жулик. И убийца. У Петра Великого не было дворца в Геленджике и еще в ста местах. У него вообще не было никакого дворца. Потемкин сам годами объезжал всю Новороссию и умер в дороге, посреди нескончаемых трудов, а не прятался в бункере. Екатерина переписывалась с Вольтером и дружила с великим Эйлером. А ты слушаешь Любэ и дружишь с Кадыровым.

Великие империи создаются великими людьми. Октавианом Августом, Карлом Великим, Наполеоном Бонапартом, Отто Бисмарком… А ты не великий. И даже не выдающийся. Ты мелкий пакостник, волею случая оказавшийся во главе России. И поскольку Шапка Мономаха раздавила тебя как клопа, то и из затеи твоей вышел пшик. Кровавый и вонючий пшик.

Ты погубил много людей. Ты погубил свою страну. Ты погубил свой народ. Будь ты проклят.

Альфред Кох, Telegram

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