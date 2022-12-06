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На новополоцком «Нафтане» произошло ЧП

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  • 6.12.2022, 12:28
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На новополоцком «Нафтане» произошло ЧП

Один из рабочих завода госпитализирован.

На новополоцком заводе «Нафтан» 5 декабря пострадал рабочий — во время ремонта на фильтровальной станции он упал в чашу фильтра. Его достали спасатели, пострадавший в больнице, сообщили в МЧС.

ЧП произошло около 15 часов дня 5 декабря. Во время ремонтных работ на фильтровальной станции в чашу фильтра глубиной 5 метров упал 37-летний мужчина.

После сообщения от диспетчера завода на место происшествия прибыли подразделения МЧС отряда ОАО «Нафтан». Спасатели спустились к пострадавшему, с помощью веревок закрепили его на носилках и подняли на поверхность.

Мужчина с различными травмами был госпитализирован.

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