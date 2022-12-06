закрыть
6 декабря 2022, вторник, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси сегодня и завтра утром - каток на дорогах

2
  • 6.12.2022, 13:45
  • 3,256
В Беларуси сегодня и завтра утром - каток на дорогах
иллюстрационное фото

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Сегодня до конца дня в Брестской и Гродненской областях ожидается гололед, на дорогах гололедица. Скользко будет также ночью и утром в среду, сообщили в Белгидромете.

— Сегодня, 6 декабря (вторник), в период с 12 ч до 18 ч во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня 6 декабря (вторник) и в ночные и утренние часы 7 декабря (среда), — говорится в предупреждении.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников