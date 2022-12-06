В Беларуси сегодня и завтра утром - каток на дорогах 2 6.12.2022, 13:45

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иллюстрационное фото

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Сегодня до конца дня в Брестской и Гродненской областях ожидается гололед, на дорогах гололедица. Скользко будет также ночью и утром в среду, сообщили в Белгидромете.

— Сегодня, 6 декабря (вторник), в период с 12 ч до 18 ч во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед, на дорогах гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня 6 декабря (вторник) и в ночные и утренние часы 7 декабря (среда), — говорится в предупреждении.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

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