«То, что в военкоматах говорят, и что делают, совсем не вяжется» 1 6.12.2022, 18:10

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Белорусские родители, чьих детей призывают в армию, в панике.

Белорусские «власти» по-прежнему настаивают, что в стране «не проводятся мобилизационные мероприятия», а речь идет только «о плановой сверке сведений о военнообязанных». Завершить этот процесс обещали до 1 декабря, но теперь выясняется, что он продлится, как минимум, до конца 2022 года, пишет «Немецкая волна».

Российский опыт мобилизации изучают и в Беларуси

С минувшей осени, вслед за объявленной в России «частичной мобилизацией», вызовы в военком аты своей страны стали получать десятки тысяч граждан Беларуси.

Однако информация, которая поступает из белорусских регионов, свидетельствует о том, что нынешнюю «сверку данных» в военкоматах вряд ли можно назвать рутинным мероприятием. Если ранее военнообязанных вызывали с помощью повесток или sms-сообщений, то теперь в местных газетах стали появляться публикации с призывом не дожидаться приглашений и приходить в военкоматы самим.

- Удивительно было прочитать в местной газете, что идти в военкомат нужно, даже если не получил повестку: как-то это не вяжется с тем, что сверка данных военнообязанных у нас идет по плану, - рассуждает житель Баранович Руслан.

Как выяснилось, похожие объявления были публиковались и в других газетах Брестской и Минской областей, а в Бресте местные «власти» даже обязали руководителей товариществ собственников разместить такие же сообщения в домовых чатах, созданных в мессенджерах.

- Добровольно идти в военкомат никакого желания нет, тем более в родной город приезжаю к родителям не часто, - делится брестчанин Николай. И признается, что хотя и является военнообязанным, намерен и в дальнейшем игнорировать призывы сходить в военкомат: «В армии не служил и не планирую. И вообще всю эту затеянную в Беларуси «перепись» связываю с войной в Украине, чтобы ни говорили наши генералы и пропагандисты.

Тревоги родителей, чьих детей призывают в армию

В отличие от тех, кого зазывают в военкомат формально лишь для сверки данных, у родителей призывников, отправляющихся в белорусскую армию, сейчас другие эмоции. Светлана, мама одного из новобранцев, рассказывает, что сын готовился к военной службе и мечтал о погранвойсках.

- Наверное, в мирное время я бы не сильно переживала по этому поводу, но теперь очень боюсь, что его отправят в какую-нибудь «горячую точку» - поближе к Украине, - признается Светлана.

Житель Гомеля Валентин осенью 2022 года также проводил одного из сыновей в армию: «Он хотел уехать на заработки и надеялся, что будет отсрочка и его не призовут. А когда прошел медкомиссию и стало ясно, что будет призван, то от варианта с работой за рубежом пришлось отказаться».

При этом Валентин добавил, что некоторые сверстники его сына решили уехать, не дожидаясь призыва.

На белорусско-украинской границе по-прежнему действуют запреты

Опасения родителей призывников по поводу того, что на южных рубежах Беларуси «не все спокойно», разделяют и те, кто проживает в Гомельской области возле границы с Украиной. На днях Госпогранкомитет РБ объявил, что введенные еще минувшим летом ограничения на пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов продлены до 1 марта 2023 года.

В погранведомстве объяснили, что такое решение принято «в целях обеспечения пограничной безопасности». Хотя ограничения не распространяются на собственников земельных участков, расположенных у границы, особой свободы передвижения нет и у них.

- Всех наших сельчан и дачников круглый год кормит лес, который у самой границы: здесь собираем грибы с ягодами, охотимся, а если очень надо, то и дрова заготавливаем, - рассказывает житель одной из приграничных деревень. По его словам, посещать леса местным жителям запрещали уже с весны 2022 года, ссылаясь на пожароопасную обстановку, хотя реальных угроз не было: «Мы тогда сразу сообразили, что дело не в погоде и пожарах - просто по лесным дорогам военная техника ездила в Украину и обратно, а в некоторых местах выставили оцепление».

Теперь же официально сообщается, что, как минимум до будущей весны, попасть на отдельные участки белорусской границы с Украиной легальным образом будет нельзя.

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