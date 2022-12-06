Atlantic Council: Неудачи РФ, Китая и Ирана в 2022-м дают шанс мировой демократии в следующем году 3 6.12.2022, 20:18

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Следующий год может стать переломным.

Этот год был одним из самых плохих для главных автократов мира: Владимира Путина, Си Цзиньпина и аятоллы Али Хаменеи. Каждый из них заканчивает 2022 год с глубокими ранами, которые они нанесли сами себе. Это все последствия плохих решений, которые надменным автократам было легче принять, чем потом отменить.

Ввиду этого, США и их глобальные партнеры должны удвоить усилия в 2023 году, чтобы определить ход противостояния между демократиями и деспотиями, которое определит мировой порядок после Холодной войны. Об этом в своей статье пишет исполнительный директор Atlantic Council Фредерик Кемпе. Он напоминает, что президент США Джо Байден постоянно подчеркивал это противостояние как исторический «переломный момент».

«Его третий год в должности дает ему наилучшую возможность получить долговременные результаты этого соревнования», – убежден Кемпе.

Эксперт напоминает, что в начале 2022 казалось, что автократы переживают подъем. В феврале перед началом зимней Олимпиады Путин и Си Цзиньпин объявили о «безграничном» стратегическом партнерстве. А потом началось российское вторжение в Украину. Но с тех пор дела России, Китая и Ирана пошли совсем плохо. Ошибки их автократических лидеров углубили глубокие слабости стран, провоцируя новые трудности без легких решений.

Кемпе пишет, что худшим стал случай Путина, чья безрассудная, неспровоцированная и незаконная война против Украины привела к гибели 6490 мирных жителей, согласно последним оценкам ООН. Из-за этой же войны более миллиона россиян бежали из собственной страны. Международные наблюдатели указывают на доказательства преступлений против человечества, совершенные российскими военными.

Кроме того, Путин отбросил российскую экономику далеко в прошлое. Некоторые эксперты уверены, что на целое десятилетие. А санкции только начинают «кусаться».

«Он никогда не восстановит свою международную репутацию, а его армия, несмотря на многие годы капиталовложений, показала себя как плохо подготовленная, недисциплинированная и деморализованная сила», - пишет автор.

Он признает, что ошибки Си Цзиньпина пока были не такими кровавыми. Излишества его масштабной политики «нулевой толерантности» к COVID-19 спровоцировали спонтанные протесты, бросающие наиболее серьезный вызов за все десятилетие его правления. Только в прошлом месяце 20-й съезд Коммунистической партии назначил Си Цзиньпина лидером Китая в третий раз. Но начавшиеся вскоре протесты разрушили ауру неуязвимости и очевидной поддержки общества.

«Си Цзиньпин переживает кризис, который сам создал. И быстрого или безболезненного выхода нет. Количество новых случаев заражения COVID-19 приближается к рекордному уровню. Болезнь распространилась в 85% китайских городов. Если закрутить гайки еще больше, чтобы взять вирус под контроль, экономическая цена станет еще выше, раздувая недовольство общества еще больше. Если позволить ему распространяться, сотни тысяч человек умрут. Китайский лидер ищет середину между двумя вариантами, но неизвестно, есть ли она вообще», - писало издание The Economist.

Кроме коронавируса, существует еще одна проблема. В опасности оказался неписаный социальный контракт между 96 миллионами членов Компартии и 1,4 миллиардом жителей Китая. Люди смирились с ограничением свобод и были верны партии при условии, что она обеспечит экономические выгоды и социальную защищенность. Ряд политических ошибок замедлил рост китайской экономики до 3% в 2022 году. Но Си Цзиньпин продолжает ставить контроль партии выше экономических свобод.

Глобальные ставки в контексте протестов, охвативших Иран, менее очевидны. Но для Ближнего Востока и мира было бы гораздо лучше, если бы появился более умеренный и плюралистический Иран, сосредоточенный на потребностях своего общества. Было бы лучше, если бы Тегеран отказался от регионального авантюризма и сделал шаг назад от ядерного края. Впрочем, и здесь режим сам создал свои проблемы. Протесты стали результатом излишней жестокости власти и эндемической коррупции.

Что нужно сделать в 2023 году, чтобы превратить авторитарные неудачи в более стабильное наступление свободного мира? Кемпе напоминает об отчете Freedom House, согласно которому уже 16 лет подряд демократия в мире сокращалась.

«Прежде всего, США и их партнеры должны углубить и расширить свою военную и финансовую поддержку Украины. Ключевые чиновники администрации Байдена понимают, что это определяющее сражение нашей эры после Холодной войны. Без военной и финансовой поддержки США и без объединения союзников Америки чрезвычайной стойкости и смелости Киева может не хватить», – пишет директор Atlantic Council.

Он отмечает, что осторожность Байдена и его страх перед началом Третьей мировой войны, о котором он часто говорит, привели к появлению ограничений поставок вооружений Украине. Кроме того, замедлился темп их попадания на поле битвы. Более быстрые поставки лучших систем ПВО в большем количестве могут спасти многих украинцев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был прав, когда обвинил Путина в попытке превратить зиму в оружие, надеясь с помощью холода заставить украинских граждан подчиниться. Возможно, самая большая опасность кроется в том, что Запад устанет поддерживать Украину, а внешнее давление на Киев с требованием начать переговоры возрастет. Хотя только новые победы на поле боя заставят Путина вывести войска и пойти на уступки, позволяющие Украине стать безопасной, суверенной и демократической.

Кэмпе отмечает, что действия для противостояния России нужны уже сейчас. В то же время, чтобы разобраться с китайским вызовом, нужен более терпеливый курс, идти по которому будет легче, если Путин потерпит стратегическое поражение в Украине. Эксперт считает, что президент США поступил правильно, когда встретился с лидером Китая во время саммита G20 на Бали, чтобы построить фундамент для недопущения полного провала наиболее важных в мире двусторонних отношений. В 2023 году США нужно активизировать свои усилия по объединению союзников в Европе и Азии вокруг устойчивого, основанного на консенсусе подхода к Китаю, который учитывал бы глубокие слабости Пекина и сдерживал его усилия, нацеленные поглотить Тайвань и перекроить глобальный порядок.

Автор считает, что существует три потенциальных результата этого «переломного момента»: восстановление и переформатирование существующего сейчас либерального мирового порядка, появление нового нелиберального порядка во главе с Китаем или крах любого порядка вообще и переход к «закону джунглей», как того хочет Путин. Ближе к концу 2022 года цена альтернативных моделей становится все более очевидной. Поэтому очень важно, чтобы в 2023-м демократии объединились вокруг общей цели сформулировать глобальное будущее рядом с умеренными, современными недемократиями, которые хотели бы более защищенный, процветающий и справедливый мир.

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