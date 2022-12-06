Небензя вновь сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины 1 6.12.2022, 22:44

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Василий Небензя

Постпред Украины при ООН говорил о депутинизации и денуклеаризации РФ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя скрылся с заседания Совбеза ООН, которое обсуждает гуманитарную ситуацию в Украине, связанную с российскими обстрелами гражданского населения и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает «Укринформ».

В своем выступлении Небензя традиционно обвинял страны Запада, НАТО и Украину в развязанной Россией войне, а также заявил, что РФ намеренно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, признавшись таким образом в военном преступлении со стороны российского руководства.

После этого постпред РФ заявил, что не желает слушать «желчное красноречие» постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы и скрылся из зала заседаний.

Кислица в своем выступлении рассказал о массированной российской ракетной атаке 5 декабря, в годовщину подписания Будапештского меморандума. Украинский дипломат подчеркнул, что после военного поражения России необходима ее «депутинизация и денуклеаризация», а международному сообществу пора задуматься об условиях постпутинских договоренностей с Москвой, в рамках которых оно останется без ядерного оружия.

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