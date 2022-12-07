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На российском военном аэродроме в Энгельсе снова завыли сирены

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  • 7.12.2022, 8:03
  • 6,638
На российском военном аэродроме в Энгельсе снова завыли сирены

Ранее авиабаза была атакована дронами.

На аэродроме Энгельс в Саратовской области РФ, где на днях произошли взрывы, 6 декабря объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным российских пропагандистов, сирены раздались на территории воинской части.

«Гражданской инфраструктуре ничего не угрожает», - добавили они.

Напомним, 5 декабря на российском аэродроме «Энгельс» произошли взрывы вследствие атаки беспилотниками. Потом появились спутниковые фото последствий инцидентов.

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