Российский снаряд ликвидировал «депутата ДНР» Пирогову 13 7.12.2022, 9:45

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В течение восьми лет коллаборантка активно поддерживала оккупацию Донецкой области Украины.

В результате российского обстрела Донецка сегодня днем в оккупированном городе погибла российская пропагандистка Мария Пирогова, которая была «депутатом» так называемого «парламента» «ДНР».

Friendly fire. "В результате обстрела погибла депутат народного совета т1 Мария Пирогова" https://t.co/eUqrwpQiSt #Донецк pic.twitter.com/qjLQpvNSWR — Necro Mancer (@666_mancer) December 6, 2022

Об этом сообщают российские информационные агентства, подтвердил информацию и глава российской оккупационной администрации Денис Пушилин. Пирогова фигурировала в базе «Миротворца».

Являлась организатором многих антиукраинских акций во время работы в «министерстве информации» сепаратистов так называемой «ДНР».

Боевики и российские военные обвиняют в обстреле Украину. В момент обстрела она находилась недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе города. Пирогова стала «депутатом» в 2018 году, на протяжении последних восьми лет активно поддерживала российскую оккупацию Донецкой области Украины.

Она родилась в Москве в 1993 году. На момент смерти ей было 29 лет. После начала полномасштабного вторжения оккупантов в феврале она активно поддержала его, однако спустя 8 месяцев сама погибла от российских снарядов.

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