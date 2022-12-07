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Российский снаряд ликвидировал «депутата ДНР» Пирогову

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  • 7.12.2022, 9:45
  • 10,716
Российский снаряд ликвидировал «депутата ДНР» Пирогову

В течение восьми лет коллаборантка активно поддерживала оккупацию Донецкой области Украины.

В результате российского обстрела Донецка сегодня днем в оккупированном городе погибла российская пропагандистка Мария Пирогова, которая была «депутатом» так называемого «парламента» «ДНР».

Об этом сообщают российские информационные агентства, подтвердил информацию и глава российской оккупационной администрации Денис Пушилин. Пирогова фигурировала в базе «Миротворца».

Являлась организатором многих антиукраинских акций во время работы в «министерстве информации» сепаратистов так называемой «ДНР».

Боевики и российские военные обвиняют в обстреле Украину. В момент обстрела она находилась недалеко от ЦУМа в Ворошиловском районе города. Пирогова стала «депутатом» в 2018 году, на протяжении последних восьми лет активно поддерживала российскую оккупацию Донецкой области Украины.

Она родилась в Москве в 1993 году. На момент смерти ей было 29 лет. После начала полномасштабного вторжения оккупантов в феврале она активно поддержала его, однако спустя 8 месяцев сама погибла от российских снарядов.

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