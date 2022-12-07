Давид наносит Голиафу удар за ударом 3 7.12.2022, 9:52

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Украинцы удивили мир и заставили Россию перейти к обороне.

В 2022 году украинцы поразили мир и себя самих, выдержав полномасштабную военную атаку якобы супердержавы, которая (как многие ожидали – ред.) должна разбить страну за несколько дней. Миллионы стали беженцами. Миллионы людей пережили бомбардировки в подвалах и бомбоубежищах. Тысячи погибли в городах, разрушенных захватчиками. И миллионы сплотились ради дела нации, взяли в руки оружие, волонтерили, возили еду в деревни на фронте, заботились о детях друг друга, пишет Reuters.

Когда Россия напала на Украину, Вадим Хлупьянец, 26-летний артист балета Киевского национального театра оперетты, отправился в армию. Спустя девять месяцев он погиб от снайпера на восточном фронте. На его похоронах творческий руководитель театра Богдан Струтниский сказал, что танцор заслуживает совсем другой чести: «Аплодисменты в конце спектакля, когда люди просят на бис».

В неожиданной роли оказалась и директор Запорожского областного интерната Ольга Кучер. В марте она повела 215 детей-сирот в шерстяных шапках и пуховиках в круглосуточную поездку, чтобы спасти их жизнь.

«Мое сердце разрывается на части, – сказала она. – Мне очень жаль этих детей. Они так юны».

Почему это важно

Россия заявляет, что приступила к «специальной военной операции», чтобы защитить свою безопасность от посягательств Запада. Украинцы, слышавшие, как Путин провозгласил их национальную идентичность мошенничеством, а их землю по ошибке отобранной у России, воспринимают войну как экзистенциальную борьбу – национальную и личную.

На поле боя Давид наносил Голиафу удар по удару. В первые часы войны украинские защитники уничтожили элитных российских десантников, пытавшихся захватить аэродром в окрестностях Киева.

Теперь именно Россия находится в состоянии обороны.

В апреле они потопили русский флагманский крейсер. В прошлом месяце их ждала масса радостных жителей, когда они въезжали в Херсон, город, который Путин накануне провозгласил «навсегда русским».

Сейчас, с наступлением первой зимы полномасштабной войны, именно Россия находится в обороне, привлекая сотни тысяч резервистов для защиты остальных оккупированных территорий – примерно пятой части Украины.

Военные эксперты, когда-то спорившие, сможет ли Киев выстоять дольше нескольких дней, теперь обсуждают, сможет ли он окончательно победить в войне. Киев говорит, что не остановится, пока не выгонят все российские силы, в том числе из оккупированных с 2014 года земель.

Что это значит для 2023?

Обе стороны войны сталкиваются с новыми вызовами. Отступление России, в том числе за широкий Днепр, сделало линию фронта гораздо более короткой и лучше укрепленной, что осложнило Украине поиск новых слабых мест для повторения прорывов, изменивших темп войны осенью.

Но жестокая зима также приносит преимущества украинцам, защищающим собственную страну от военнообязанных резервистов, которых Россия должна кормить и оснащать каким-либо оборудованием в тысячах километров от дома.

Украина «пока была искусной в нападении на российские войска и наносила им поражение», — написал экскомандующий сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг в своем твиттере. Но следующие цели – прорвать укрепленную российскую оборону на востоке и пересечь Днепр на юге – являются одними из самых трудных, перед которыми могут предстать любые военные, сказал он. «Им это удастся, но не скоро».

Пеговоры – возможность для РФ перегруппироваться и укрепить контроль

Между тем нет переговоров о прекращении или даже приостановке войны. Киев говорит, что даже временное перемирие даст России шанс перегруппироваться и укрепить контроль над оккупированной территорией.

В конце 2022 года Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины ракетами, погружая миллионы украинцев во тьму и холод. Москва заявляет о военных целях; Украина говорит, что ракетный террор не имеет никакой цели, кроме как нанести вред гражданскому населению.

«Холод, голод, тьма и жажда не так страшны и смертельны для нас, как ваша «дружба и братство»», — сказал Зеленский, обращаясь к россиянам в сентябре.

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