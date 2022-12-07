«Взял кредиты — а потом меня уволили» 6 7.12.2022, 10:25

2,862

Кладовщик из Червеня влез в огромные долги, но снова хочет пользоваться карточками банков.

Константину сейчас 31 год, он простой белорусский парень, живет в Червене, работает в магазине кладовщиком. В этом году два банка выставили ему счет примерно на 8500 рублей. Таких денег у Константина сейчас нет: еще в прошлом году он потерял работу и несколько месяцев не мог найти новую, пишет onliner.by.

Осенью 2018 года, когда с трудоустройством все было в порядке, Константин оформил кредитную карту с лимитом 3000 рублей. Не то чтобы не хватало зарплаты (работал кладовщиком-комплектовщиком в продуктовом магазине) — скорее оформил ее из интереса и чтобы под рукой были деньги. Купил на эти деньги телефон, заказал кроссовки из-за границы, приобрел диван. Постепенно привык, что если зарплата уже потрачена, то можно расплатиться кредиткой (это была так называемая возобновляемая кредитная линия). Каждый день тратил деньги с карточки, а с зарплаты пополнял ее.

— У этой карты интересный принцип: чем больше ты с нее потратил, тем выгоднее процент по кредиту. Я старался тратить побольше, покупал с нее продукты.

Через год у Константина появился новый кредит, на 5000 рублей. Тоже взял не столько из нужды, сколько ради ощущения, что «деньги есть».

— Мне позвонил работник банка, потому что я был их клиентом, и предложил взять овердрафт. А мне как раз нужна была денежка, поэтому и оформил. На что потратил? Да купил всего. Я маме помог с этих денег, ей нужно было на ремонт, сестре помог. В итоге по двум кредитам я платил примерно по 600 рублей в месяц. А осенью 2021 года меня вдруг уволили, до этого снизив зарплату в два раза. Я считаю, это было сделано незаконно. Был в районном суде, в Минском городском, но там все решили не в мою пользу. Мой знакомый юрист был в шоке. Буду снова обращаться в суд, теперь в Верховный, потому что знаю, что я прав.

По кредитам я платить перестал, ведь работы нет. Как платить, если нет зарплаты?

Пускай мой бывший работодатель выплачивает долги по моим кредитам, раз я из-за увольнения остался без денег. Я хочу добиться этого через суд.

У Константина возникла просроченная задолженность, и банки быстро на это отреагировали. Сначала Константин получал только звонки с просьбой погасить долг (по его словам, могли звонить и по десять раз в день). Потом пошли письма.

Одно письмо пришло от банка по первому кредиту. В нем говорилось, что если парень не погасит просроченную задолженность в 290 рублей, то с него досрочно взыщут весь кредит, а это примерно 3500 рублей.

Другое письмо — от ОПИ, по второму кредиту. В нем сказано, что есть постановление о взыскании с Константина 4380 рублей. Обычная ситуация для подобных случаев. Часто обращаются еще и к поручителям, но Константину выдали кредиты без них.

— Я писал в оба банка, просил «кредитные каникулы». А мне ответили: «Не предусмотрено».

Через полгода я все же устроился на работу. Мне пришла бумажка от первого банка, что будут снимать в счет долга 50% моей зарплаты. И через месяц я получил только 20% от зарплаты, а 80% с меня вычли и перечислили банкам. Но как так, почему так много? Я пытался звонить в ОПИ, приезжать на прием, но у меня ничего не вышло. В итоге я уволился, потому что у меня не хватало даже на проезд на работу.

Недавно Константин устроился на новую работу, вновь кладовщиком-комплектовщиком. Пока лишь от там только на стажировке, но говорит, что вот-вот его возьмут в штат, а значит, появится возможность разобраться с кредитами.

— Как вы теперь относитесь к кредитам? Будете брать еще?

— Овердрафты больше брать не буду, не хочу. А карту рассрочки — вполне, это очень удобно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».