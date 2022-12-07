«По 10 человек каждые 20 минут»: как Россия «утилизирует» своих солдат под Бахмутом 2 7.12.2022, 11:41

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Рассказ комбата украинского батальона «Свобода».

Комбат батальона «Свобода» Петр Кузик в интервью для телеканала «Апостроф TV» рассказал о новой тактике врага в районе Бахмута. Офицер Нацгвардии поделился оперативной информацией по ситуации в одной из самых горячих точек на фронтах Украины.

Петр Кузик объяснил, что ситуация сложная, но контролируемая.

Комбат «Свободы» сообщил: «Сейчас они работают небольшими отрядами. Это понятно, чтобы избежать поражения из нашей артиллерии. Это страшная для нормального человека тактика, потому что небольшие группы постоянно уничтожаются. Их легче уничтожать, но они атакуют постоянно. Это большая моральная нагрузка на защитников».

Майор Национальной гвардии в подробностях рассказал о тактике врага под Бахмутом: «Тактика у них меняется не только относительно стратегии и планов, но и относительно тех штурмовых отрядов, которые выходят. Раньше нас штурмовали щенки, и у них была тактика, что они щенков пускают наперед, разминируют ими минные поля и заграждения. Смотрят, где огневые точки, которые уничтожают зеков, а потом накрывают артиллерией. Потом подошли более профессиональные отряды. Они специализируются на ночной работе. Они штурмуют небольшими группами, но постоянно. Этим они оказывают психологическое давление на защитников, потому что им приходится постоянно уничтожать оккупантов по 5, по 7, по 10 людей каждые 20 минут. Вот так это происходит».

«Это не шутка, мы уже так думали, может, они таким образом «утилизируют» своих зеков, потому что у них нет денег, чтобы их кормить и содержать. Как вариант», - подытожил Петр Кузик.

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