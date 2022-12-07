Вернулся из Польши и сбил 50 целей РФ: невероятная история украинского зенитчика 7.12.2022, 13:15

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Майор ВСУ полтора года провел за границей.

Украинский майор Игорь из 138-й зенитной ракетной бригады за время войны сбил 50 воздушных целей, которые враг запускал по мирным городам. А всего на счету его подразделения 200 сбитых целей.

На круглосуточном дежурстве украинский защитник с 22 марта. На счету Игоря множество видов вражеских ракет и беспилотников, говорится в материале Воздушного командования Восток.

По его словам, в начале полномасштабной войны противник запускал ракеты по прямой, сейчас они маневрируют, стараясь уклониться от украинской ПВО.

«У ракеты меняется и скорость, и высота. Противник учится и использует новые виды вооружения и беспилотников, но ПВО тоже постоянно совершенствуется», – рассказывает Игорь.

Майор ВСУ Игорь родом с Полтавщины, он оказался в ВСУ в 21 год. При поступлении в Харьковский национальный университет Воздушных сил юношу уговорили направиться на факультет зенитных ракетных войск.

После окончания вуза он отправился служить в Днепр – в 138-ю зенитную ракетную бригаду. С 2014 по 2020 прошел через многие должности: заместитель командира дивизиона по вооружению – командир батареи, начальник отделения, начальник обслуги отделения. Но в 2020-м из-за родственных обстоятельств мужчина должен был покинуть службу.

Полтора года Игорь был вне военного дела за границей – он работал в Польше, но быстро вернулся в Украину. Ему удалось вернуться в родную бригаду и встать на защиту Родины.

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