Пионтковский: Запад нашел слабые места в окружении Путина 7.12.2022, 15:01

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С этими людьми ведут переговоры об «отстранении» главы Кремля.

Запад готов к переговорам с окружением Путина: политолог назвал условия и тему для обсуждения

Запад готов на переговоры с Россией при условии полного вывода вражеских войск с Украины.

Об этом «Апострофу» рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он пояснил, что на последней пресс-конференции Макрона и Байдена политики заявили, что не готовы сейчас говорить с русскими, но если Москва согласится вывести войска из Украины, то они сядут за стол переговоров.

«Ясно, что это был призыв не к Путину, а к его окружению. А о чем они будут говорить с этой группой? О третьем и четвертом пункте плане мира, принятого на саммите, – о размере репараций и количестве военных преступников. Они просто предложили окружению Путина убрать его, а как это сделать, пусть решают сами, или отправят его на лечение в Китай, или просто придушат и тогда начнутся разговоры», - прокомментировал политолог.

По его словам, окружение Путина выведут из списка военных преступников, оставят самого главу РФ и тех мелких исполнителей, которые совершали преступления в Ирпене и Буче. Также будет поднят вопрос репараций в размере $1,5 трлн, а не 8, как было заявлено ранее.

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