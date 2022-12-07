В Гродно неизвестные повредили Катынский крест 5 7.12.2022, 19:48

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Катынский крест — памятник расстрелянным польским и белорусским офицерам.

На военном кладбище в Гродно, расположенном на улице Белуша, неизвестные повредили Катынский крест — мемориал в память о польских и белорусских офицерах, расстрелянных НКВД в Катыни в 1940 году. О случившемся сообщил 7 декабря в Facebook зампредседателя Союза поляков Беларуси Марек Заневский.

— С плиты памятника вырваны три мемориальные таблички на польском и белорусском языках, — рассказал Заневский.

Он отметил, что Катынский крест — знаковое и очень важное место для поляков Гродно и Гродненщины.

— К сожалению, борьба с польскостью в Беларуси продолжается. Национальное меньшинство, места памяти, солдатские могилы, школы и образование — все польское сегодня рассматривается белорусскими властями как враждебный элемент, — подчеркнул Заневский.

К слову, на военном кладбище в Гродно похоронены не только польские, но и советские военнослужащие. В памятные даты гродненцы польского происхождения приносят лампадки и цветы к Катынскому кресту.

Осквернение и снос польских памятников и захоронений в Беларуси

Уничтожение польских захоронений и памятных мест в Беларуси началось в июне. Не обо всех случаях информация появляется своевременно.

1 июля МИД Польши выразил серьезную озабоченность в связи с учащающимися актами осквернения мест польской национальной памяти в Беларуси. Как отметили в Варшаве, вандализм происходит главным образом на территории Гродненской области, «где находится около 550 мест упокоения польских воинов, участников народных восстаний, защитников Гродно».

Уже 4 июля стало известно, что могилы польских солдат Армии Крайовой (АК) сровняли с землей и в деревне Микулишки (а МИД Беларуси заявил, что захоронений поляков там не было). 8 июля было разрушено захоронение у села Качичи, в тот же день снесли надгробие солдат АК в Волковыске. 12 июля жительница города рассказала, что в планах местных властей был снос и другого мемориала.

25 августа в деревне Сурконты (Вороновский район Гродненской области) при содействии местных властей разрушено кладбище солдат польской Армии Крайовой.

13 сентября стало известно об уничтожении места захоронения четырех солдат польской Армии Крайовой, погибших во время Второй мировой войны возле деревни Плебанишки Гродненского района. Там были захоронены партизаны, погибшие в бою с немецкими войсками 24 сентября 1943 года. Крест на месте их гибели был установлен в 1990-е годы усилиями уроженцев деревни.

В рамках декоммунизации в Польше сносятся советские памятники, однако это не касается мест захоронения.

В польском МИД заявили, что подобные действия Беларуси нельзя интерпретировать иначе, чем направленные против Польши.

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