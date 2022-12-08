Путин выдал новое заявление, но его сразу же опозорили российские пропагандисты 8.12.2022, 9:31

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Глава Кремля рассказал о дезертирах в армии.

Российский президент Владимир Путин заявил, что украинские военные якобы расстреливают своих сослуживцев за попытку покинуть позиции, не предоставив никаких доказательств. В России же, по его словам, такого якобы не происходит.

Президент РФ выдал, что в рядах ВСУ «проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные, перед строем». А все сообщения о такой участи российских дезертиров он попросту назвал чушью и фейками.

«У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее, это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований. Есть люди, которые покидают боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше», – сказал Путин.

По его словам, оккупанты, которые хотели сбежать с фронта в Украине, адаптируются и добровольно возвращаются на позиции «даже после ранений».

Однако вскоре после этого выступления Путина в правдивости его слов заставил усомниться один из российских военкоров Романов. Пропагандист написал, что наемников российской ЧВК «Вагнер» сразу бросают на штурмы, а «деваться им некуда», так как за невыполнение задачи им грозит смерть или другое серьезное наказание, передает obozrevatel.com.

«Некоторые жесткие детали из текста был вынужден убрать», – отметил военкор, заменив слово расстрел нецензурным выражением.

Напомним, что основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что представители ЧВК «Вагнер» уже расстреляли более 40 завербованных зэков, которых отправили на войну в Украине. Дезертирам они простреливали ноги.

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