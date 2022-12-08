Sky News: Бои за Бахмут превратились в мясорубку, ВСУ дают мощный отпор 2 8.12.2022, 11:23

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Украинские бойцы поделились подробностями с передовой.

Битва за город Бахмут Донецкой области стала одной из самых ожесточенных за всю войну – ее называют «мясорубкой» из-за масштабов потерь. При этом украинские бойцы заверяют, что враг не сможет взять населенный пункт – они его остановят, потому что сражаются за свою землю и другого выхода нет.

Об этом пишет британское издание Sky News, корреспонденты которого побывали на позициях украинских войск. Они описали, как живут в окопах украинские воины, которые несмотря на холод и постоянную опасность для жизни, полны решимости, отбить наступление оккупантов.

Российские войска, похоже, полны решимости попытаться захватить город после унизительных поражений в других частях страны, отметили журналисты.

«Стоя у самодельной печи на дне ледяного рва, украинские военные наслаждались коротким перерывом на чай. Внезапно раздался громкий свист и треск, когда русский артиллерийский снаряд пролетел над головой и взорвался в поле позади них. Солдаты едва дрогнули, закаленные месяцами войны. Вместо этого их внимание было сосредоточено на том, чтобы оставаться в тепле», – описали в материале быт украинских защитников.

Там отметили, что российские войска, похоже, полны решимости попытаться захватить город после унизительных поражений в других частях страны. При этом один солдат, командир роты, который попросил называть его по имени Макс, поклялся, что русские никогда не добьются успеха.

«Они будут выбрасывать еще больше мяса, а мы будем его уничтожать. Они будут запускать ракеты, но мы будем прятаться, а потом уничтожать их. У них нет шансов», – уверен украинский боец.

Он и другие военнослужащие батальона 24-й украинской бригады имени короля Данила показали корреспондентам линию траншей, которые они роют в рамках усилий по защите Бахмута.

«Мы на своей земле, мы должны защищать нашу землю. Это сложно, но необходимо», – рассказал журналистам военнослужащий по имени Сергей.

«Этим солдатам приходится сражаться, есть и спать на холоде, но они знают, что русским приходится терпеть то же самое, многие из которых одеты в худшую защитную одежду. К январю и февралю температура, вероятно, упадет даже до минус 30», – сказано в материале.

В издании отметили, что, несмотря на прогнозы аналитиков о том, что обе стороны могут попытаться замедлить или даже приостановить боевые действия, когда условия станут слишком суровыми, украинцы заверяют, что будут продолжать, поскольку у них нет другого выбора.

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