В Беларуси растет коррупция 5 8.12.2022, 11:43

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Названа сумма самой большой взятки в 2022 году.

Количество коррупционных преступлений в Беларуси в 2022 году выросло на 35%, заявил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо.

Самая большая взятка, зафиксированная в материалах уголовных дел в 2022 году, составила 1 миллион долларов.

Как писал сайт Charter97.org, Европарламент призвал внести Беларусь в список стран, которые помогают отмывать деньги.

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