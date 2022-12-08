Российские десантники запрыгнули в танк Т-80БВ и сразу были уничтожены ВСУ 3 8.12.2022, 12:12

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Украинский БТР ударил из засады прямой наводкой по врагу.

Бойцы ВСУ зафиксировали на видеоохоту за российским танком Т-80БВ и группой десантников. Событие произошло на линии фронта на востоке.

Информация обнародована в Telegram-канале «Юг».

Видео сделано благодаря дрону, который следил за оккупантами сверху. Следует отметить, что качество записи – отличное: видно каждое движение оккупантов, чуть ли не выражение лица.

В начале показывают, как российский танк скрывается на второстепенной дороге. Над ним – густые ветви деревьев, но оператор-разведчик все же обнаружил его тайник.

Уничтожение танка произошло не сразу – некоторое время следили, как он ехал куда-то, выбирая новую позицию для ударов по украинским позициям.

При этом в определенный момент на броню танка запрыгнули около десятка десантников – спешили помочь другому подразделению армии РФ.

В какой-то момент бронемашина скрылась за поворотом. Между тем прямо напротив – БТР-4 ВСУ.

Прямой наводкой украинский БТР-4 ударил по танку армии РФ: над бронемашиной сначала появился дымок, потом появилось пламя.

Похоже, Т-80 потерял управление – башня беспорядочно вращается по кругу.

Между тем экипаж танка вылез наружу и начал убегать подальше: знали, что скоро произойдет взрыв БК.

Оператор увеличил изображение и зрители могут вблизи видеть одного из танкистов: сначала он пытался сбежать, потом упал, потом поднялся, но в конце концов рухнул на спину и больше не шевелился.

Последние кадры видео – горящий и задымленный танк армии РФ.

Примечательно, что видимо БК таки сдетонировала – башня бронемашины разрушена полностью.

Видео изложено бойцами 92-й бригады. В комментарии к видео подробно разбираются все подробности сражения. Кроме того, отмечается, что зафиксировано первое использование противотанкового ракетного комплекса «Барьер» – именно он уничтожил российский танк Т-80 с десантом.

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