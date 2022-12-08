Стало известно, как выглядит самая дешевая квартира в минской Новой Боровой 4 8.12.2022, 14:45

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Ее площадь − всего 25 квадратных метров.

Вот уже почти год на примере разных районов сайт realt.by следит, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в феврале самая дешевая (но с ремонтом!) студия стоила 51 тысячу долларов, в марте − 45 тысяч долларов, в мае − 55 тысяч долларов, в сентябре − 49,9 тысяч, а в ноябре — 53 тысячи. А что происходит со стоимостью квартир в этом популярном районе в декабре?

В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая − это студия на улице Братьев Райт, 5.

Площадь этой квартиры − всего 25 квадратных метров. Она находится на последнем этаже восьмиэтажного панельного дома.

В объявлении сообщается, что квартира расположена в квартале «Парк» − самом стильном и зеленом квартале Новой Боровой. Жилье полностью готово к проживанию — здесь уже есть ремонт, кухня и техника Indesit (варочная панель, духовой шкаф, холодильник и стиральная машинка).

Зонирование единственной комнаты удачно организовано с помощью стеллажа и барной стойки. В прихожей установлен вместительный шкаф купе. На стенах — обои под покраску, на полу — ламинат.

Судя по фотографиям, в квартире есть полностью оборудованная встроенная кухня. В жилой части имеется диван и двухэтажная кровать. В санузле можно заметить душевую кабину и стиральную машинку. Кстати, дверь в санузел с алюминиевой кромкой, скрытыми петлями и магнитной фурнитурой.

Отдельного внимания заслуживает лоджия — она полностью застеклена (окна − в пол) и имеет вид на ухоженный двор. В квартале − бесплатный Wi-Fi во дворах, множество зелени, площадки для детей разных возрастов, уличные тренажеры, Workout зоны.

В квартиру можно заселиться сразу после покупки, или же быстро сдать в аренду.

Стоимость готовой студии в Новой Боровой — 54,9 тысячи долларов (2161 доллар — за «квадрат»).

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