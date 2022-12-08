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«Превратишься в труху!»: пропагандист Соловьев набросился на предателя Царева

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  • 8.12.2022, 15:01
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«Превратишься в труху!»: пропагандист Соловьев набросился на предателя Царева

Пропагандист потерял над собой контроль из-за «советов» российской армии.

Кремлевский пропагандист Соловьев посоветовал предателю Украины Олегу Цареву «не давать советов» российской армии, иначе его советы могут обернуться для него не лучшим финалом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кремлевский пропагандист напомнил Цареву, что тот, когда был «известным и большим политиком в Украине», потерпел катастрофическое фиаско - «страну пр…рал».

«Олег, очнись! Прийди в чувства! Скажи «спасибо» стране, которая тебя приютила. Куда ты бежал, пр…сав свою Родину!.. Успокойся чуть-чуть. И главное - не играй в игры между российским силовыми структурами! Они договорятся, а те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху», - посоветовал предателю пропагандист.

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