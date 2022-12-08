БелЖД запускает новогодний экспресс в Беловежскую пущу 3 8.12.2022, 15:55

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Но цены кусаются.

Туристический центр Белорусской железной дороги запускает традиционный проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» в Национальный парк «Беловежская пуща», сообщает пресс-служба предприятия.

Первый новогодний поезд отправится со станции Минск-Пассажирский 9 декабря 2022 года в 21:58 и прибудет в Брест утром следующего дня в 07:50. Потом пассажиров пересадят в автобусы и в сопровождении экскурсоводов повезут в Беловежскую пущу.

Там гости проведут целый день. Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят Поместье белорусского Деда Мороза, домик Снегурочки, Волшебную Мельницу, побывают на аллее знаков Восточного Календаря, в музее подарков Деда Мороза, загадают свои самые сокровенные желания на поляне Двенадцати Месяцев. Можно будет поводить хоровод у главной пущанской елки. В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах.

Из Бреста новогодний поезд отправится 10 декабря 2022 года в 17:28 и прибудет в Минск в 22:20. Участники тура из поездки вернутся в Минск на том же поезде и на тех же местах, на которых отправились в путешествие. Кроме того, на обратном пути в Минск туристов ждет в поезде встреча с железнодорожным Дедом Морозом и его помощником и анимационная программа.

Такую поездку можно будет совершить каждые выходные вплоть до 13 января. По пятницам поезд будет отправляться из Минска в 21.56 и прибывать в Брест в 7.50, обратно отправление в субботу в 17.56 и прибытие в столицу в 22.21. Исключением станет только новогодний уикенд: 30 декабря рейса не будет. Вместо этого поезд запустят в среду 4 января.

Цены на экскурсию немаленькие:

— взрослым — 160 рублей;

— детям до 6 лет — 116 рублей (для детей младше двух лет экскурсия не рекомендована);

— детям 6−9 лет — 125,76 рубля;

— детям 10−14 лет — 152 рубля.

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