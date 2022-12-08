Яковина: Путин разрешил взрывать российские электростанции 4 8.12.2022, 16:00

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Сейчас происходит «проба пера».

Атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру делают возможным симметричный ответ. Наиболее перспективным средством поражения российских ТЭЦ выглядят беспилотники, сказал в эфире «Радио НВ» международный обозреватель Иван Яковина. При этом если в России начнут взрываться электростанции и подстанции, то, в отличие от Украины, ремонты будут не столь быстрыми, отметил он.

Инциденты на военных аэродромах «Энгельс», «Дягилево» и «Курск» показали, что объекты в глубине территории РФ уязвимы. И средством поражения могут стать «дешевые, простые, легкие в изготовлении дроны по типу иранских Shahed, которые будут лететь куда-то вглубь российских просторов, абсолютно никем и ничем не замеченные, там падать на какой-то объект где-то далеко от границы, и взрывать этот объект».

Яковина заявил, что с нетерпением ждет, когда анонсированные украинские беспилотники будут использоваться массово, по полтора-два десятка в неделю.

«Будет каждый из них лететь себе там по какому-то маршруту, и бам — какая-нибудь ТЭЦ, бам — мост, бам — НПЗ, или какая-то воинская часть, или что-то еще. Уже это все регулярно взрывается. Насколько я понимаю, сейчас проба пера происходит, потому что, естественно, все сразу отправить невозможно, это опасно просто. А так потихоньку будут тестировать российскую реакцию на происходящее, электростанции и всякие другие гражданские объекты Владимир Путин сам разрешил взрывать», — сказал он.

По его мнению, если Киев начнет платить той же монетой, у России будут «в тысячу раз более серьезные проблемы, чем сейчас у Украины».

«Украине тысячами поступают качественные генераторы со всего мира. В Украину поступает оборудование для ремонта электросетей, подстанций и так далее. У России-то ничего этого нет. И если в России начнут взрываться электростанции, подстанции, то Россия ж ничего не производит, ей негде взять замену. Даже то, что есть, ломается — и все, нечем отремонтировать», — подчеркнул обозреватель.

5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Энгельс-2» в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме «Дягилево» под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам авиабазы, Ту-22М получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске, пожар в хранилище топлива тушили более суток.

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