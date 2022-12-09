Представлен первый в мире электровелосипед, работающий на водороде 9.12.2022, 10:45

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Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 километров в час.

Французская компания Pragma Mobility презентовала инновационный электровелосипед Alpha Neo. Он первым в мире получил водородные топливные ячейки. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на официальный сайт Pragma Mobility.

Электробайк Alpha Neo оснащен электромотором мощностью 350 Вт (0,5 л. с.) на заднем колесе. Его максимальная скорость составляет 25 км/ч.

Вместо аккумуляторной батареи предусмотрен съемный блок топливных ячеек. В них путем реакции водорода вырабатывается электричество.

Водород хранится в миниатюрном съемном баллоне под давлением 300 бар. Его хватает на 150 км пробега, а заправка ГБО занимает всего 2 минуты. Разработчики обещают, что установка прослужит 15 лет.

Электробайк получил дисковые тормоза, светодиодную оптику и цифровую панель приборов. Топливные ячейки имеют еще одно преимущество перед аккумуляторами – они гораздо легче, поэтому Alpha Neo с алюминиевой рамой весит 30 кг.

Электрический велосипед поступит в производство с июня 2023 года и за первые шесть месяцев выпустят 1000 Alpha Neo. Цена составит 5640 евро, также электробайк предложат в лизинг за 79 евро в месяц.

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