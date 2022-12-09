«Только на памперсы уходит около $120» 1 9.12.2022, 10:53

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Белорусские мамы о том, на что хватает детского пособия.

Рождение ребенка – это большая радость, но и значительное увеличение семейных расходов. О том, какое пособие на малыша получают, на что его тратят и какие цены их удивляют, intex-press.by рассказали женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

«Старшего ребенка одеть дешевле, чем младшего»

Юлия, 31 год, воспитывает двух сыновей:

– У меня два сына. Старшему Ярославу – 8 лет, а младшенькому Глебушке – годик. Быть мамой – это большая ответственность, как в моральном, так и в финансовом плане.

Я сейчас в декрете и получаю пособие на детей: 635 рублей 48 копеек на младшего Глеба и 164 рубля 25 копеек дополнительно на старшего Ярослава.

Основная часть декретных выплат идет, конечно же, на подгузники. Они сейчас стоят недешево. На неделю хватает одной упаковки, а стоит она 72 рубля. То есть только на памперсы в месяц уходит около 300 рублей! Считай, половина пособия.

Много денег идет и на приобретение одежды для сыновей. Я заметила, что старшего ребенка одеть проще и дешевле. Например, если для старшего сына я купила куртку за 85 рублей, то комбинезон для младшего обошелся целых 135 рублей! Старшему Ярославу купила шапку за 10 рублей, а для младшего шапочка стоила вдвое дороже.

Вообще для малышей одежда стоит дорого. Колготки для Глеба, например, по 7-8 рублей, кофточки – по 10-12 рублей. Чтобы съездить в поликлинику или в гости нужно иметь в гардеробе так называемый «парадный костюмчик», средняя цена в наших магазинах на него – 35-50 рублей.

Младший Глеб очень чувствительный к питанию, на некоторые продукты бывает аллергия. Так как я не смогла кормить его грудным молоком, покупали козье у бабушки в ближайшей деревне. Литр стоил 2 рубля, в неделю на молоко уходило 14 рублей. Сейчас малыш повзрослел, покупаем детское молоко в магазине – маленькими коробочками. В сутки такого молока сыну нужно где-то 5-6 штук. А вот мясные и овощные детские консервы не покупаем – перетираю сама.

Если посчитать, то в месяц на еду для Глебушки у нас уходит примерно 200 рублей.

Я уж не говорю о покупке косметических средств: влажных салфеток, шампуня, мыла, детского крема. А лекарства! К тому же не все препараты сегодня можно найти в наших аптеках, некоторые из них – свечи «Генферон», например, лекарство от аллергии «Феностил», специальные пакеты для сбора мочи – мы просили привезти родственника из России

Если сравнить сумму полного пособия на двух детей, то это примерно та же сумма, которую я получала на работе – 600-700 белорусских рублей чистыми на руки. Поэтому смысла выходить из декрета раньше я не вижу, да и не хочется рано отдавать своего малыша в садик. К тому же, посещение садика сегодня тоже обходится недешево.

Конечно, сидя в декрете, себе мало что покупаешь, все уходит на ребенка. Разве что удается сэкономить на недорогую косметику. Но как бы там ни было, дети – это счастье. На них денег не жалко и ради них нужно жить и развиваться.

«Hа детскую смесь не трачусь»

Екатерина, 23 года, воспитывает семимесячную дочь:

– Арина – это мой первый ребенок. На нее я получаю пособие в размере 565 рублей.

Так как у меня хватает молока и я кормлю свою дочь грудью, то на детскую смесь я не трачусь. Только покупаю безмолочную кашу, овощное и фруктовое пюре, чтобы прикармливать малышку. На это у меня в среднем уходит 150-200 рублей.

Конечно же, основная часть пособия идет на памперсы, они сейчас очень дорогие. Правда, иногда мне их из Польши привозят родственники, там они стоят в 2-3 раза дешевле.

Детские игрушки Арине я покупаю редко, так как их часто привозят наши родители и родные тети и дяди. Одежду и другие необходимые вещи для малышки мы покупаем в детских магазинах или на интернет-сайтах, кое-что покупают и наши родители. Недавно, например, они нам купили детское кресло за 160 рублей.

Так как это первая внучка и племянница в нашей семье, то все хотят уделить ей внимание и чем-то нам помочь, в том числе и финансово.

Конечно, деньги еще уходят на косметические средства: влажные салфетки, детский крем, мыло, шампунь. В последнее время это тоже значительно подорожало. Но все перечисленное не нужно покупать каждый месяц, разве что салфетки. И то их можно взять большую упаковку. Одна такая упаковка стоит где-то от 7 до 35 рублей в зависимости от фирмы.

В принципе, пособия на ребёнка хватает, тем более учитывая то, что хорошо помогают близкие и родные люди.

Детское пособие меньше, чем моя зарплата, но я не собираюсь раньше выходить из декрета, так как я понимаю, что для ребенка первых трех лет особенно важны родительская забота, любовь и внимание. Тем более, что у меня неплохо зарабатывает муж.

Сейчас почти все время уходит на заботу об Аришке, но даже при такой интенсивной занятости мы с мужем можем себе позволить съездить к моим родителям или друзьям даже за 100 километров вместе с нашей дочкой. Она у нас довольно спокойный ребенок и путешествия переносит хорошо.

Естественно, с появлением ребенка свою беззаботную жизнь резко перестраиваешь прежде всего под его нужды, и на себя остается не так много времени, но я могу себе позволить уход за собой и посещение салона красоты хотя бы раз в месяц. Да и на посиделки с подружками хватает времени, хотя, конечно, это происходит уже не так часто.

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