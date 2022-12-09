Ставки растут: белорус получил «письмо счастья» с новым размером штрафа 1 9.12.2022, 13:12

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Водитель уверен, что скорость не превышал.

Ситуация с фотофиксацией автомобилей с отсутствующим разрешением на допуск к участию в движении набирает обороты. До начала зимы было известно о постановлениях с предупреждениями. В начале декабря СМИ обнародовали «письмо счастья» со штрафом в 16 рублей (полбазовой величины). Предупреждения с освобождением от административки выносятся, если автомобиль без ТО был замечен камерой впервые. Во второй раз уже административное взыскание — штраф до 3 б. в. (до 96 рублей). Читатель onliner.by Денис показал, что происходит на третий.

Исходя из тех постановлений, которые были обнародованы в СМИ, можно сделать следующие выводы.

В первый раз при фотофиксации управления ТС без техосмотра выносят предупреждение. Это предусмотрено статьей 8.3 КоАП: «Лицо, совершившее административный проступок, освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения, если в течение одного года до совершения проступка на лицо не налагалось административное взыскание и лицо не освобождалось от административной ответственности в соответствии с настоящей статьей».

Во второй раз «письмо счастья» уже предусматривает штраф. Освобождение от ответственности по ст. 8.3 КоАП при повторности не работает. Рассматривают дело по ч. 4. ст. 18.11 КоАП «Управление ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником является физлицо». Санкция — штраф до 3 б. в. (до 96 рублей). Как видим по постановлению, штрафуют на 16 рублей (полбазовой).

И наконец, третий и последующий разы в течение года. О последствиях системной фотофиксации отсутствия ТО можно судить по «письму счастья», которое прислал минчанин Денис. В таком случае рассматривают ч. 8 ст. 18.11 КоАП — «Действия, предусмотренные частями 1–4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения». Предусмотрен штраф от двух до пяти базовых величин. Пример Дениса показывает, что камеры выбирают нижний предел — 64 рубля.

«Уверен, что скорость не превышал, — рассказал Onlíner автомобилист. — Попался без ТО повторно в течение года. Первые два раза меня останавливали инспекторы. В третий — фотофиксация. Под этой камерой езжу два раза в неделю, но «заметила» она меня только в этот раз. После получения «письма счастья» проверил личный кабинет на сайте МВД. В базе других штрафов не обнаружил. Хотя после дня, в который получил штраф, ездил там же еще 3 раза».

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