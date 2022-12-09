Стрелявший в полицейских под Ростовом «вагнеровец» сделал неожиданное признание

Стрелявший в полицейских под Ростовом «вагнеровец» сделал неожиданное признание5
- 9.12.2022, 14:15
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Дезертир изложил свою версию событий
Подозреваемый в обстреле полицейских в российском Новошахтинске заявил в суде, что открыл огонь, думая, что они украинцы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Он сказал, что он заблудился.
А огонь по полицейским объяснил тем, что думал, что это «укропы».
Напомним, ранее сообщалось, что россиянин в камуфляже стрелял из пулемета в полицейских в Ростовской области.
Позже стало известно, что это завербованный ЧВК «Вагнер» заключенный, решивший дезертировать.