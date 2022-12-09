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Карты, выданные белорусам турецким банком, блокируют в Европе

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  • 9.12.2022, 16:41
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Карты, выданные белорусам турецким банком, блокируют в Европе

Банковские карты работают только на территории Турции.

Турецкий Fidobank запретил клиентам с российским и белорусским гражданством пользоваться своими картами для оплат за рубежом.

О ситуации стало известно, когда одна из клиенток банка Fidobank 6 декабря попыталась расплатиться картой в Европе. Карта оказалась заблокированной, а в службе поддержки объяснили, что это законно, пишет citydog.io.

«В соответствии с политикой нашего банка банковские карты, принадлежащие гражданам России и Беларуси, были закрыты для международных транзакций. Вы можете продолжать использовать свою дебетовую карту в Турции», – процитировали пользовательское соглашение в банке.

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