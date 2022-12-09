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В правительстве Ичкерии заявили, что чеченский блогер Абдурахманов жив

  • 9.12.2022, 20:14
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В правительстве Ичкерии заявили, что чеченский блогер Абдурахманов жив
Тумсо Абдурахманов

СМИ сообщали о его убийстве.

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции, заявил глава правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев. Об этом пишет издание «Кавказ.Реалии».

В пресс-службе правительства добавили, что Абдурахманов находится под защитой шведской полиции. Там также отвергли слова директора ЧГТРК «Грозный» о якобы причастности Закаева к возможному убийству Абдурахманова.

Издание обратилось в полицию Швеции с официальным запросом.

«Сейчас нам нечего добавить к нашему предыдущему комментарию», – говорится в официальном ответе пресс-секретаря ведомства. Ранее в полиции Швеции не подтверждали и не комментировали сведения о возможном убийстве Абдурахманова, писало «Кавказ.Реалии».

О том, что известный блогер Абдурахманов был убит в Швеции, в начале декабря сообщило несколько источников, поначалу – Telegram-каналы, позднее и СМИ. Последняя запись в Telegram-канале блогера была опубликована вечером 30 ноября.

Руководитель ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил, что к возможному убийству блогера причастен живущий в эмиграции Закаев.

6 декабря Закаев дал интервью телеканалу «Киев», в котором отметил, что деятельность Абдурахманова очень болезненна для главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Он напомнил, что Абдурахманов покинул Россию после конфликта с родственником главы Чечни.

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