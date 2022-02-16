«Переоформляете машину на меня, а я верну со знаками» 9 16.02.2022, 9:27

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фото: tut.by

Как в Беларуси продают «красивые» номера.

На одном из сайтов частных объявлений журналисты abw.by обнаружили интересное предложение – старые "жигули" с "номером" из четырех пятерок. Стоила машина больше 1000$, и оказалось, что владелец хочет продать за такую сумму скорее "номера", чем автомобиль. Много ли таких предложений, как оформить легко запоминающиеся регистрационные знаки или даже их купить?

Как выбрать красивые "номера" в ГАИ

О том, можно ли оставить свои регистрационные знаки при смене автомобиля и сколько стоит подбор желаемой комбинации, мы недавно писали. Вкратце: если вы продали старый автомобиль, а новый еще не купили, "номера" можно оставить на хранение до его покупки – стоить это будет 5 рублей за сутки, минимальный срок хранения – 15 суток. В ГАИ г. Минска рассказали, что услугой пользуются не только те автовладельцы, которые когда-то заплатили за знаки. Некоторые выбирают какую-то значимую только для них комбинацию, другие же хотят, чтобы первый полученный "номер" был с ними всю жизнь.

Выбрать легко запоминающееся сочетание цифр среди уже готовых знаков стоит 10 базовых величин, на сегодня это 320 рублей. Отпечатать новый знак с индивидуальной комбинацией стоит 60 базовых, или 1920 руб., при условии, что выбранная автомобилистом комбинация свободна. Списки доступных вариантов можно получить в отделении ГАИ.

Можно ли переоформить на себя "номер" соседа

Если кто-то из ваших знакомых хочет продать автомобиль, а вам очень приглянулись его "номера", у вас есть возможность забрать их себе. Такой процедуры, как переоформление номерного знака на другого человека, в ГАИ, конечно же, нет, но есть несколько ситуаций, когда получить "номер" знакомого можно. Правда, сделать это возможно только в том случае, если вы живете в одном регионе.

Первый вариант для тех, кто покупает автомобиль и хочет оставить себе "номер", который был у прежнего владельца. Для этого нужно переоформить авто в ГАИ, составить договор купли-продажи и сразу подать заявление о постановке авто на учет. В этом случае вы минуете этап получения "транзитов", машина просто остается на прежних знаках.

Если же автомобиль вашего знакомого покупает другой человек и "номера" его не интересуют, то можно поехать вместе со знакомым в ГАИ, когда он будет снимать машину с учета. Тогда вы сразу после него подадите заявление на получение этой комбинации, которая уже освободилась и не успела попасть в списки. Знак присвоят вам по заявлению и за плату по подбору "номера".

"Отдал за смешные деньги – всего за 300 долларов"

Получается, что передать свои "номера" другому человеку по договоренности можно. Главное – условиться о дне сделки с владельцем, чтобы "номер" не перехватил кто-то другой. В одном из мессенджеров мы нашли группу, где люди подают объявления о передаче за деньги регистрационных знаков, там же мы нашли подробное руководство, как это можно сделать.

Способ №1 предполагает, что продается автомобиль с красивыми "номерами", после чего покупатель сохраняет знаки на свою фамилию. Затем он возвращает автомобиль хозяину через договор купли-продажи, а красивые "железки" может поставить на принадлежащий ему легковой автомобиль, так как теперь они числятся за ним.

Второй способ предполагает схему с точностью до наоборот – теперь владелец "номеров" якобы покупает машину того, кто хочет забрать их себе. Предположим, знаки находятся на хранении. Тогда их вешают на машину, а затем автомобиль продается уже с красивым "номером".

Для способа №3 нужна машина-"донор". Владелец транспортного средства сохраняет красивые знаки в ГАИ, а для своего авто получает другие. Он приобретает другой (обычно старый и дешевый) автомобиль, на который ставит нужный "номер". Новый владелец сохраняет "номер" через ГАИ, после чего ставит его на свой повседневный автомобиль. После этого "донор" может быть передан обратно продавцу, а может быть утилизирован или новый владелец будет на нем ездить – тут уж как договорятся стороны.

Мы позвонили по нескольким телефонам из объявлений. "Номер" с четырьмя восьмерками был выставлен на продажу еще в прошлом году за 3000 рублей. Трубку сняла девушка. Судя по манере разговора, она рядовая автомобилистка, а не профессиональный "зазывала".

"Номер" отдаю, в свое время за его выбор платила, сейчас он находится в ГАИ на платном хранении. Если вы доверяете продавцу, предлагаю переоформить вашу машину на "транзитах" на меня, а потом я поставлю ее на этот "номер". После этого мы обратно перерегистрируем ее на вас, – девушка говорит неуверенно, очевидно, сама осознавая, что предложение звучит подозрительно. – Сделка оформляется в ГАИ по договору купли-продажи”.

Еще один вариант, предложенный продавцом, – она может поставить "номер" на старый автомобиль, взятый у друзей, и продать его вместе с автомобилем мне. Продавец предупредила, что за все услуги переоформления придется заплатить еще около 200 долларов, и уверила, что метод рабочий, а желающих купить ее "номера" было много.

"Я не согласилась продавать, потому что никто не предложил больше 600 долларов, а я за такую сумму продавать не готова. В ГАИ переоформят все без проблем, но говорить о том, что мы отдаем этот "номер" за деньги, все же не стоит", – ответила она.

Еще одна девушка "номер" 0005 уже продала. Она рассказала, как все было, и отметила, что проблем при оформлении сделки не возникло.

“Я купила машину покупателя, повесила на нее свой регистрационный знак и продала обратно. Но есть несколько вариантов в зависимости от того, где "номер" находится – на машине или на хранении в ГАИ. Работает вариант и с перепродажей дешевой машины – все зависит от того, как вы и продавец договоритесь. Если опасаетесь продавать свой дорогой автомобиль, купите "жигули" и продайте человеку, а он повесит на них свои "номера".

ВАЗ с комбинацией из четырех одинаковых цифр из Минска тоже оказался уже продан, как и еще один "номер" из Брестской области.

"Я отдал его за смешные деньги, всего за 300 долларов, но уже хотел избавиться, потому что он слишком привлекает внимание. Мне самому он достался благодаря удачному стечению обстоятельств, но если бы я был богатым человеком и у меня была дорогая машина, пользовался бы и дальше. А так машина у меня обычная, я обычный человек, живу в небольшом городе, и не в моем положении с таким "номером" ездить".

Мужчина утверждает, что ничего сложного или противозаконного тут нет. После продажи автомобиля он поставил "номера" на хранение, нашел покупателя из своего района. Потом пошел в ГАИ и написал заявление, что хочет отказаться от этого "номера". Второй автомобилист приехал на "транзитах" и сразу же написал заявление. "Номер" ему выдали, он без проблем уехал.

А так вообще можно?

На российских сайтах есть масса предложений о покупке/продаже красивых "номеров". Скупают и продают их определенные люди, но такое занятие является незаконным, с этим борются.

В Беларуси в открытом доступе подобных ресурсов нет, но, как мы убедились, частные объявления о продаже "номеров" появляются. В пресс-службе Министерства по налогам и сборам нам ответили, что мониторят сайты частных объявлений обычно на наличие незаконной предпринимательской деятельности, то есть если человек занимается перепродажей чего-то на постоянной основе.

В ГАИ г. Минска отметили, что "номера" при продаже могут быть переданы новому владельцу в случае, если снятие и постановка на учет происходят одновременно. Доплачивать за красивый знак не надо. Что касается объявлений о продаже "номеров", если человек снимает машину и ставит ее на учет на законных основаниях, в этих действиях состав административного правонарушения по линии ГАИ не усматривается.

Судя по всему, передача "номеров" за деньги не носит настолько массовый характер, чтобы этим начали плотно заниматься госорганы. Тем более продавцы не зарабатывают на этом, а публикуют объявление только для того, чтобы избавиться от "номера" с максимальной выгодой, ведь когда-то они тоже заплатили за него определенную сумму. Насколько нам известно, за желание уступить другому человеку оплаченный когда-то "номер" еще никого не наказывали. Конечно, если человек занимался этим не на постоянной основе.

Наш вердикт

Желающим стать обладателем красивого "номера" стоит знать несколько моментов. Во-первых, просто передать знак без посещения ГАИ нельзя. Сделка между двумя владельцами не является продажей, арендой или другим видом передачи имущества и никак не оформляется. "Номера" выдаются автомобилисту в ГАИ не в собственность, а во временное пользование.

Во-вторых, переоформляя на незнакомца свой автомобиль, есть риск стать жертвой мошенника, ведь вы официально передаете право собственности на свой автомобиль другому человеку. И с момента получения на руки бумаг он может делать с вашим авто что хочет. На слуху подобных ситуаций в Беларуси не было, зато были в России. Так что, соглашаясь на подобные схемы, лучше хорошо подумать, чтобы не остаться не только без "номера", но и без автомобиля.

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