Белоруска на Jaguar получила странное «письмо счастья» 6 18.02.2022, 11:28

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Камеры теперь фиксируют не только скорость?

Белоруска Валерия ехала на Jaguar, на котором не пройден ТО, ее зафиксировала камера, пришло «письмо счастья», пишет onliner.by. Вынесли предупреждение. «Теперь камеры фиксируют техосмотр? Или это какие-то другие камеры?» — задается вопросом жительница Гомеля.

Ранее в «Белтехосмотре» заявляли, что уже в феврале мобильные камеры начнут отслеживать авто без техосмотра. До сих пор так называемые «письма счастья» за отсутствие ТО приходили, только если ТС попало на камеру за превышение скорости. Теперь же, со слов ведущего инженера филиала УП «Белтехосмотр», будет иначе. Речь идет о специальных камерах, которые будут постепенно появляться на дорогах Беларуси. Их уже начали устанавливать?

Ответ на вопрос содержится в полученном женщиной документе. Судя по фото, отсутствие техосмотра на Jaguar XF зафиксировал «измеритель скорости транспортных средств». Также на снимке можно разглядеть число 71 под графой Speed (скорость) и установленное ограничение в 60 км/ч.

Отсюда следует вывод. Работал стандартный радар, который зафиксировал превышение скорости на 11 км/ч. В автоматическом режиме данные были отправлены в Минск, где специалист провел дополнительную проверку по базе техосмотра. Так как техосмотр пройден не был, на первый раз отправляют предупреждение. В дальнейшем придется уже платить.

В ГАИ подтвердили: пока камеры, которые в автоматическом режиме могут проверять наличие или отсутствие техосмотра, в Гомеле не устанавливались. Хотя не исключено, что они появятся в ближайшем будущем. Или будет доработано существующее оборудование.

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