Назван один из лучших продуктов для снижения давления 19.02.2022, 12:20

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Он богат глутаминовой кислотой.

Инсульт не всегда возможно предотвратить, но все же определенные изменения в образе жизни снижают риск сосудистой катастрофы для человека. В том числе для лучшей защиты головного мозга от инсульта ученые рекомендуют придерживаться практики здорового питания. По данным Ассоциации инсульта (SA), курение, употребление алкоголя или малоподвижный образ жизни, могут увеличить риск инсульта, наряду с высоким кровяным давлением, мерцательной аритмией, диабетом или нездоровым весом. В свою очередь, здоровое питание может понизить риски диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Здоровое питание снижает ваши шансы на инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА)», - подчеркивают эксперты.

Журнал Американской медицинской ассоциации называет одним из лучших продуктов для защиты от инсульта брокколи. Ученые констатируют, что брокколи особенно богата такой аминокислотой как глутаминовая кислота. Исследование Северо-Западного университета в Чикаго показало, что более высокое потребление глутаминовой кислоты с пищей связано с более низким кровяным давлением.

«Нет никаких сомнений в том, что брокколи является одним из лучших продуктов для регулирования артериального давления», - заявили при этом исследователи.

Именно высокое кровяное давление является самым значимым фактором риска инсульта как у мужчин, так и у женщин, напоминают врачи.

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