Покупатели массово отказываются от российской нефти 1 19.02.2022, 16:40

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Одна из причин — угроза санкций.

Из-за возможного нового этапа агрессии РФ против Украины покупатели российской нефти в Азии и Европе отказываются от покупок, опасаясь оказаться в капкане санкций, пишет sprotyv.info.

Российский сорт Urals в Европе резко подешевел относительно других марок и сейчас продается с максимальной скидкой за последние два года: каждый баррель стоит почти на 4 доллара дешевле Brent.

В начале года ситуация была противоположной: отдельные партии продавались с «наценкой» к Brent. Но в феврале, когда Россия перебросила к Украине половину сухопутной армии, а страны Запада начали эвакуировать из страны дипломатов и граждан, котировки покатались вниз.

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