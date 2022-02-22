Эфиопия запустила уникальный мегапроект 22.02.2022, 2:10

В Эфиопии начала работу гигантская гидроэлектростанция.

В Эфиопии 20 февраля заработала гигантская гидроэлектростанция (ГЭС) на реке Нил, официальное название которой — Плотина великого возрождения Эфиопии. Турбины уникального мегапроекта в Эфиопии запустил премьер-министр страны Абий Ахмед. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство Эфиопии уже инвестировало в проект более 1,98 миллиарда долларов, к моменту полного завершения его стоимость составит 5 миллиардов долларов. Плотина великого возрождения Эфиопии станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Африке, вырабатывающей 5150 МВт электроэнергии, часть которой будет экспортироваться в соседние страны.

Начало работы электростанции вызывает опасения у соседей Эфиопии, Судана и Египта. Они боятся, что водохранилище приведет к дефициту воды в нижнем течении Нила. Министерство иностранных дел Египта обвинило Эфиопию в нарушении предварительного соглашения, подписанного между тремя странами в 2015 году, запрещающего любой из сторон предпринимать односторонние действия в использовании вод реки.

Премьер-министр Абий Ахмед постарался успокоить соседние страны, заверив, что Эфиопия не хочет нанести ущерб их интересам: «Главная задача Эфиопии — обеспечить светом 60 процентов нашего населения, которое страдает в темноте, оградить от труда наших матерей, которые носят дрова на спине, чтобы получить энергию». По словам эфиопских властей, проект является ключевым для экономического развития страны.

По данным Всемирного банка, Эфиопия страдает от второго по величине дефицита электроэнергии в Африке — около двух третей населения в 110 миллионов человек не имеют доступа к электросети.

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