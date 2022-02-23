Археологи выяснили, почему наши предки размещали очаг в определенном месте пещеры 5 23.02.2022, 14:34

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Находки показывают, что ранние люди знали многое о пространственном планировании.

Наши предки контролировали огонь и использовали его для различных нужд, а очаг размещали в оптимальном месте пещеры, пишет «Новое время».

Это свидетельствует о высоких когнитивных способностях первых людей, живших 170 000 лет назад, отметили археологи из Тель-Авивского университета.

В первом в своем роде исследовании авторы разработали программную имитационную модель рассеивания дыма и применили ее к известному доисторическому месту — пещере Лазарет. Они обнаружили, что ранние люди, населявшие пещеру, размещали свой очаг в оптимальном месте, что позволяло максимально использовать огонь для своей деятельности и нужд, подвергая их воздействию минимального количества дыма.

Исследованием руководили аспирант Яфит Кедар и профессор Ран Баркай из отдела археологии и древних ближневосточных культур Тель-Авивского университета вместе с доктором Гилом Кедаром.

Яфит Кедар объясняет, что использование огня древними людьми широко обсуждалось исследователями в течение многих лет по таким вопросам, как: на каком этапе своей эволюции люди научились управлять огнем и зажигать его по своему желанию? Когда они начали использовать его ежедневно? Эффективно ли они использовали внутреннее пространство пещеры по отношению к огню? Хотя все исследователи согласны с тем, что современные люди были способны на все эти вещи, споры о навыках и способностях более ранних типов людей продолжаются.

«Одним из центральных вопросов в дебатах является расположение очагов в пещерах, которые древние люди занимали в течение длительного периода времени. Многослойные очаги были обнаружены во многих пещерах, что указывает на то, что костры разжигались в одном и том же месте на протяжении многих лет. В предыдущих исследованиях, используя программную модель циркуляции воздуха в пещерах, а также симулятор рассеивания дыма в замкнутом пространстве, мы обнаружили, что оптимальным местом для минимального воздействия дыма в зимнее время является задняя часть пещеры. Наименее благоприятным местом был вход в пещеру», — рассказал Яфит Кедар.

В текущем исследовании исследователи применили свою модель рассеивания дыма к широко изученному доисторическому месту — пещере Лазарет на юго-востоке Франции, населенной ранними людьми около 170−150 тысяч лет назад.

«Согласно нашей модели, основанной на предыдущих исследованиях, размещение очага в задней части пещеры уменьшило бы плотность дыма до минимума, позволяя дыму выходить из пещеры прямо под потолком. Но в изученных нами археологических слоях очаг располагался в центре пещеры. Мы попытались понять, почему обитатели выбрали это место, и было ли рассеивание дыма важным фактором при пространственном разделении пещеры на зоны деятельности», — объяснил Яфит Кедар.

Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи выполнили ряд симуляций рассеивания дыма для 16 гипотетических очагов внутри пещеры площадью 290 квадратных метров. Для каждого гипотетического очага они проанализировали плотность дыма по всей пещере, используя тысячи смоделированных датчиков, расположенных через каждые 50 см на высоте 1,5 м.

Чтобы понять последствия воздействия дыма на здоровье, измерения сравнивали со средними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по воздействию дыма. Таким образом, в пещере для каждого очага были нанесены на карту четыре зоны активности: красная зона, которая практически находится за пределами границ из-за высокой плотности дыма; желтая зона, подходящая для кратковременного занятия на несколько минут; зеленая зона, пригодная для длительного проживания на несколько часов или дней; и синяя зона, которая почти свободна от дыма.

Яфит и Гил Кедар: «Мы обнаружили, что средняя плотность дыма, основанная на измерении количества частиц на пространственную единицу, на самом деле минимальна, когда очаг расположен в задней части пещеры — как и предсказывала наша модель. Но мы также обнаружили, что в этой ситуации область с низкой плотностью дыма, наиболее подходящая для длительной деятельности, находится относительно далеко от самого очага.

Ранним людям требовался баланс — очаг, рядом с которым они могли работать, готовить, есть, спать, собираться, согреваться и т. д. при минимальном воздействии дыма. В конечном счете, когда учтены все потребности — повседневная деятельность и ущерб от воздействия дыма — жители разместили свой очаг в оптимальном месте пещеры".

Исследование определило площадь в 25 квадратных метров в пещере, которая была бы оптимальной для размещения очага, чтобы пользоваться его преимуществами, избегая при этом чрезмерного воздействия дыма. Удивительно, но в нескольких слоях, исследованных в этой работе, ранние люди действительно размещали свой очаг в этой области.

Профессор Баркай заключает: «Наше исследование показывает, что ранние люди могли без датчиков или симуляторов выбрать идеальное место для своего очага и управлять пространством пещеры уже 170 000 лет назад — задолго до появления современных людей в Европе».

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