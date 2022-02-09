Лампасы и подгузники 11 Андрей Санников

9.02.2022, 19:43

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Андрей Санников

Вокруг Лукашенко таких военных, как генерал Ивашов, нет.

Генерал-полковник Леонид Ивашов неожиданно взорвал антивоенную бомбу, выпустив в свет обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации. Важнее самого текста, опубликованного на сайте националистического офицерского собрания, было появление Ивашова в эфире «Эха Москвы».

Значит, не фейк? Значит, Ивашов существует? И не просто не отрекается от заявления, но идет еще дальше в своем обличении путинской власти?

Леонид Ивашов – личность известная. Не просто «ястреб», а яркий представитель крайне националистического, имперского крыла, по духу близкого к «черносотенцам».

Мне приходилось с ним пересекаться во время работы над вопросами разоружения в рамках СНГ.

С 1992 по 1996 год он был секретарем Совета министров обороны государств СНГ, и участвовал во внутренних переговорах по международным договорам, подписанным СССР, которые нам, как независимым государствам, предстояло выполнять. Хотя его должность предполагала больше техническое и экспертное содействие делегациям, он заметно влиял на ход переговоров.

Влиял все с тех же имперских позиций. Он крайне негативно воспринимал независимость наших государств, освободившихся от Советского Союза, делал все, чтобы любыми средствами сохранить военный контроль Москвы в новых государствах. Можно сказать, что он на дух не переносил любые проявления нашей самостоятельности. К тому же он просто ненавидел и Горбачева, и Ельцина за развал СССР.

Тем не менее, когда мы садились за стол переговоров, нужно было забывать о том, что перед тобой враг, и работать на результат.

Партнером он был сверхсложным. Его переговорный стиль – выматывание противника. Своим ровным монотонным голосом он мог сотни раз повторять одни и те же аргументы, иногда буквально усыпляя своих визави. Мог опрокинуть всю наметившуюся схему решения проблемы и начать все сначала. У него можно было бы взять урок дотошности и долговременной осады противника, только это была такая манера поведения, которая друзей не прибавляет, а убавляет.

И вот генерал выступил.

Своим выступлением он практически перевернул общественную дискуссию не на пользу Путину.

Одно это обращение имело больший эффект для деэскалации напряженности на границах Украины, чем десятки пустых призывов.

Его сейчас просто обязаны шельмовать. Вот уже и дружок его Проханов намекнул, что у генерала сдали нервы, то бишь «поехал кукухой». Его сторонники побегут отрекаться.

Его будут недоуменно похваливать либералы.

Однако это уже второстепенно.

Даже если все будет опровергнуто, «мене, текел, фарес», начертанные на стене пиршественной залы, уже сложно будет стереть.

Не замылишь констатацию деградации России, которая и является угрозой самому существованию государства. «Но это угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества», а вот внешних угроз государственности

России в данный момент нет.

Ну и далее по тексту:

• Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит искусственный, корыстный характер. Украина в соответствии со статьей 51 устава ООН имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

• «Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по – прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней».

• война является тем средством, которое решает задачу удержания власти и сохранения награбленных у народа богатств.

Ну, и, конечно же, требование отставки российской власти во главе с Путиным.

Почему важно, что это обращение появилось и что оно было подписано генералом, казалось бы близким по духу к нынешнему руководству Кремля?

А потому что с высказываниями и оценками противоположной стороны все более звереющая власть, как ей кажется, уже научилась справляться.

Как спел Саша Васильев в своем «Гарри Поттере».

«Вчера шел король, весь крутой и гордый,

И мальчик сказал: «А король-то голый!»

Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью».

Не хотите слушать гражданских, вынуждены будете иметь дело с военными. Пока с отставными.

В любом случае, генерал Ивашов одним этим жестом оправдал право ношения офицерского кителя и брюк с лампасами.

Вокруг засевшего в Беларуси узурпатора таких не сыскать. У них под брюками в лучшем случае перепачканные подгузники размера Смол.

Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», Facebook

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