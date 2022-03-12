Индикатор ситуации на рынке: насколько сократились очереди в МРО в Ждановичах 1 12.03.2022, 19:20

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Белорусы приостановили покупку машин.

Отдел регистрации в последние годы стал лакмусовой бумажкой событий, происходящих на автомобильном рынке. За всеми ими можно было наблюдать прямо из зала МРО. То приток многодетных семей и людей с ограниченными возможностями (льготная растаможка), то наплыв желающих снять авто с учета для утилизации (транспортный налог), то очереди, выходящие из здания на парковку (сбой системы). И вот в нынешние времена новый виток — больших очередей нет, пишет «Онлайнер».

Сегодня суббота — пусть и рабочая. Именно в этот день в МРО в Ждановичах традиционно наблюдались большие очереди: многие ехали на переоформление. Перед журналистами отдел предстал таким, каким его еще полгода назад не видели и в непопулярные дни. Количество людей относительно еще недавнего прошлого минимально.

Да, зал не опустел. То есть какие-то сделки еще совершаются. Но, например, зона ожидания пустовала. Это может указывать на то, что белорусы приостановили покупку машин. Рынок замер в ожидании будущего, полного неопределенностей. В таких условиях, очевидно, потенциальные покупатели предпочитают сохранить живые деньги, а не вкладывать их в автомобили.

Журналисты позвонили в компанию, чей офис соседствует с МРО в торговом центре «Автоград» в Ждановичах. Там-то точно могли наблюдать за изменениями очередей каждый день. «То, что вы увидели сегодня, — это, можно сказать, больше обычного. Если говорить про последние две недели, — заметили в компании. — А в предыдущие дни людей было совсем мало. Горькая шутка: наконец-то мы дождались момента, когда весь процесс переоформления может занять пару часов. Было интересно наблюдать, как в МРО очереди сокращались, а при этом в соседнем отделе по гражданству и миграции многократно увеличивались. Безусловно, сделок стало меньше (это видно и по нашей работе). Многие продавцы находятся в неуверенности: стоит ли выставлять машину на рынок и за сколько?»

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