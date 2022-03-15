Сколько сейчас стоят запчасти на белорусских авторынках? 2 15.03.2022, 17:25

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Крупные компании уже считают доллар по 6 рублей.

Дефицит, повальное подорожание, снижение покупательной способности… Многие эксперты рисуют совсем не радужные перспективы для белорусского и российского авторынков. Пока будущее кажется как никогда туманным, журналист av.by Вероника Сайко решилa заглянуть в ТЦ «Автомолл «Кольцо» (он располагается на популярной торговой площадке в Малиновке). Именно сюда стекаются те, кто не доверяет интернет-магазинам и любит перед покупкой запчасть пощупать да канистру с маслом в руках покрутить.

Шеф, всё пропало!

Мы были в Малиновке минувшей зимой: изучали, что стало с ценами на авто из Европы. Уже в то время большинство продавцов общаться с нами отказывались. В январе-феврале рынок впадает в спячку, потому и настроение у представителей автохаусов оказалось соответствующим. Но тогда была надежда на весеннюю оттепель, а теперь остаётся только гадать, что же будет после Первомая.

В «Автомолле», где развернулись торговые ряды с запчастями, утром рабочей субботы продавцы не в духе. Вопрос о повышении цен вызывает лишь раздражение и неприязнь. Видимо, покупатели очень остро реагируют на последние курсовые изменения и всю боль дырявого кошелька выплёскивают на продавцов. Они в свою очередь делятся пассивной агрессией с нами.

— И так ситуация — хуже не придумаешь, а тут ещё журналисты с расспросами, — неприветливо встречают нас в магазине Bosch. — Да вы просто гляньте на курс в обменнике и прикиньте в уме, как подорожала интересующая вас запчасть.

В киоске с маслами, элементами подвески, фильтрами, ремкомплектами и прочими расходниками представитель магазина чуть больше расположен к беседе. Просит покупателей не обижаться на продавцов, потому что они все как один зависят от поставщиков.

— Так на оптовых базах всё в два раза подорожало! Было моторное масло по 60 рублей, стало — 120.

— И что, люди покупают?

— Плачут, но берут! А куда им деться?

— А дальше-то что? Неужели автотовары ещё подорожают?

— Дальше будет только хуже! Многие импортные запчасти уже отсутствуют, даже цен на них на складах нет. У самого в машине (у меня Chrysler) трос ручника нужно поменять. Так не могу купить: раньше стоил 100 рублей, сейчас — 325. А без него техосмотр не пройти!

Подходим ещё к одному прилавку и начинаем интересоваться запчастями для популярного у белорусов Volkswagen Passat B5. Дескать, есть машина 2003 года, дизельный двигатель объёмом 2 литра. С такими вводными нам предлагают комплект ГРМ (ролики + сам ремень) за 420 рублей. С помпой — 570.

— А торг уместен? Нам бы ещё масло присмотреть... — робко спрашиваем у нахмурившегося мужчины.

— А вам чек нужен? — неожиданно перебивает продавец. — По чеку ещё плюс шесть процентов от стоимости. И только наличкой! С картами даже связываться сейчас не буду.

В другом месте для нашего «дизелька» предложили китайские наконечники по 50 рублей за штуку, турецкие — 80 рублей. ГРМ без помпы фирмы INA — 655 рублей, SNR — 513 рублей.

— Подорожало всё так сильно? — любопытствуем у молодого парня.

— Я могу вам закупочные цены показать, — раздражённо говорит продавец. Видимо, этот вопрос он слышит уже не первый раз за день.

Проходящие мимо покупатели — в основном с пустыми руками (и, видимо, кошельками). Приближаемся к мужчине, который пересчитывает сдачу.

— У меня Renault Clio. Купил шаровую опору, два наконечника и лампочку — отдал 138 рублей. Приехал бы до подорожания — 15%, наверное, сэкономил бы, но точно не посчитаешь теперь.

Заглядываем в магазин с автохимией, наклейками, ковриками и щётками — в общем, мелочовкой.

— Мы так-то магазин побочный, без нас покупатели проживут. Как реагируют на подорожание? Страшно всем! На выходных люди ещё есть, а в будни — пустые коридоры. Вы сами поймите: ну не будем мы продавать за четыре рубля то, что купили за пять!

«Крупные компании считают доллар по 6 рублей»

Продавцы очень напряжены: говорить отказываются, фотографировать прилавки строго запрещают, кто-то и вовсе стращает нарядом милиции. Такое чувство, будто мы попали на подпольный чёрный рынок, а не в цивильный выставочный комплекс. Поэтому выходим на улицу и отправляемся туда, где частники торгуют «бэушкой» под открытым небом.

— Цены не поменялись. Это курс вырос! А мы закупаем товар в валюте. Был доллар по 2,6 рубля — цифру ставили соответствующую. Сейчас считаем курс по 4 рубля. Хотя я иногда отдаю и по старой стоимости: нужно же хоть что-то продать! А то и вовсе ноги протянешь.

— А я, бывает, по 3,2 рубля считаю, — делится сосед по точке. — Можно сказать, держусь на постоянных клиентах! И нет, рынок не сейчас умер. Он откинулся ещё года четыре назад.

— Покупателей за последнюю неделю не стало вообще. Все побежали в магазины тушёнкой запасаться, — иронизирует ещё один продавец. — Если раньше люди расходники могли заранее взять, то сейчас ездят до последнего. Вот, к примеру, фары на старых «французов» Megane, Laguna, Scenic. Раньше одна стоила 130 рублей, сейчас — 200. Масло хорошее было по 93 рубля, теперь — 160. Колодки — 26 рублей против 40. А мотор как отдавался за 400 баксов, так и остался с этой ценой. Только переводить в белорусские даже не буду — самому страшно!

Один продавец словно военную тайну рассказывает: крупные компании по продаже запчастей уже вовсе считают доллар по… 6 рублей! Мол, рано или поздно всё равно такой курс в обменниках будет. Но подтвердить или опровергнуть это громкое заявление мы не смогли. Даже позвонили некоторым крупным импортёрам автозапчастей, но в ответ услышали: «Без комментариев! Все разговоры через официальный запрос на имя директора компании».

Ещё один мужчина в ответ на вопрос, как обстоят дела с продажами, лишь махнул рукой в сторону нескольких закрытых киосков.

— Раньше мы к 6:00 приезжали, раскладывались, готовились к первым посетителям — а сейчас нет смысла. Открываюсь ближе к 10:00. В 16:00 уже складываемся. Людей нет!

Представитель соседнего киоска, узнав, почему мы так навязчиво интересуемся ценами, лишь с улыбкой декламировал:

— Людей — полно! Живём хорошо, считаем доллар по 5 рублей, деньги девать некуда, погода просто прекрасная!

— Вы, наверно, на ночь много телевизор смотрите?

— Именно!

«Арендодатели отнеслись по-человечески»

Раз уж о ценах продавцы говорят неохотно, мы решили поинтересоваться, что происходит нынче на рынке в Озерце с арендной платой. И тут мнения разошлись. Один из представителей торговых рядов пожаловался, что на уступки никто не пошёл. А другой, наоборот, попросил выразить благодарность владельцам точки.

— Несмотря на то, что у нас арендная плата привязана к курсу, они его «зафиксировали». Поэтому в белорусских рублях стоимость аренды не изменилась. И сделали они так не из-за того, что продавцы уходят, — просто отнеслись к нам по-человечески!

Среди редких покупателей сложно было не заметить мужчину, который спешно оплачивал четыре канистры масла. Оказалось, он давно готовится к дефициту и повальному подорожанию продукции на белорусском рынке. И речь не только об автотоварах.

— Жить надо про запас! Я вот сегодня за маслом для машины приехал, вчера был в строительном магазине, заглянул и за бытовой техникой, купил холодильник… Своего часа на даче ждут закатки, их пока не трогал!

Покупатель не признался, во сколько ему обошлось масло. Зато мы поинтересовались у продавца, по какой цене сейчас отдают FAVORIT, что выглядывал из пакетов.

— Такое масло было 30 рублей, сейчас 45… Многие здесь, воспользовавшись ситуацией, цены накрутили. Но я понимаю, что денег у людей нет. Поэтому работаю по-честному. Кучу всего закупил для последующей продажи про запас, пока стоимость снова не выросла.

Сезон всеобщей «переобувки» в летнюю резину ещё не наступил, но торговый ряд с шинами не пустует. Продавцы делятся: цены в среднем выросли на 30%. Экстренно бежать за покрышками на несколько сезонов вперёд не рекомендуют. Если состояние протектора позволяет, то лучше деньги пока не тратить и подождать.

Что дальше будет с запчастями? Настроение продавцов говорит само за себя. И, к сожалению, пока самый точный прогноз — народная поговорка: «Поживём — увидим».

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