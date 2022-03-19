«Притомился переписывать ценники» 1 19.03.2022, 10:30

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Что происходит на рынках автозапчастей в регионах?

Как изменились цены на автозапчасти за последние три недели, какие сложности возникли на этом рынке – «Вечерний Бобруйск» поговорил с директором автомагазина.

– Подорожало уже все, – говорит директор бобруйского магазина «Таксист» Павел Суровец. Он торгует автозапчастями, аксессуарами для машин. – Я для себя брал зеркало для «Спринтера» 24 февраля за 125 рублей, а сегодня (разговор шел 17 марта – авт.) оно стоит уже 170. То есть, подорожало на 35 процентов. А на моторные масла отпускные цены увеличились и на все 70 процентов.

Покупатели, конечно, в шоке, признается Павел.

– У нас сейчас много работы впустую – подыскиваешь клиенту деталь, а потом он узнает цену и отказывается… Но самое необходимое берут, а у кого финансы позволяют, берут даже про запас, для планового ремонта месяца через три, опасаясь дальнейшего подорожания. Из-за этого пока живем. Только притомился переписывать ценники, – грустно улыбается собеседник. – А что дальше – даже не знаю. Боюсь, если такая ситуация продлится еще полгода, могут вернуться «лихие 90-е».

Небольшие продавцы, как Павел, во многом зависят от крупных поставщиков, оптовых импортеров. А те, по его словам, из-за взлета курсов в начале марта несколько дней снимали остатки на складах:

– Обычно на сайте у них видно 20-30 позиций, а тогда было всего две-три, то есть, ничего не можешь купить. После появилось, но уже по новым ценам.

С 17 марта компания «Шате-М плюс» – крупный поставщик запчастей для легковых автомобилей на белорусском рынке – вообще приостановила на неопределенное время работу регионального склада в Бобруйске, говорит Павел. Но основные проблемы у продавцов – с заказными позициями, которые поступали с удаленных складов, из Европы.

– Оформляешь заказ, срок доставки стоит – 3-5 дней. А через пару дней приходит отказ, – рассказывает Суровец. – Причины не указывают, но ясно, что их несколько: и скачки курсов, и проблемы с логистикой, и прочее.

– С одним из товаров, официальным региональным поставщиком которого мы являемся, на днях мы намучались, – продолжает собеседник. – Официальный импортер в Минске из-за хороших – ранее – перспектив развития получил кредит в белорусском банке. И запросил новую партию товара у производителей. А они отказались грузить в Беларусь. Потому что, сказали, если какая-то деталь всплывет в организации, на которую наложены санкции, то их немецкому банку «влетит». Пришлось организовывать доставку через третьи страны, что, естественно, добавило стоимости.

Все это, так или иначе, отражается и на продавцах автозапчастей, и на их клиентах. Павел приводит случай из жизни его знакомых, что работают в грузоперевозках. Точнее, сейчас, по его словам, практически сидят без работы:

– Загрузили они белорусскую мебель и повезли в Россию, для магазинов IKEA. А пока доехали, IKEA сказала: «До свиданья!» Теперь они мне только знакомые, не клиенты. Говорю: «Купи колодки», а он мне: «А зачем?»

Проявляются проблемы и с неожиданных сторон. Павел рассказывает о «приключениях» совершенно копеечного товара:

– Сейчас ожидается, что люди реже будут покупать за один раз кучу всего. Например, в обычных продуктовых супермаркетах не на 100-200 рублей одним чеком, а будет больше мелких покупок, мелких чеков. Из-за этого увеличится расход кассовой ленты. А главным поставщиком ее была Япония – она уменьшила поставки на 30 процентов. Еще Корея – та вообще отказалась с нами работать. И РФ – но там качество хуже. В результате и кассовая лента подорожала в четыре раза.

Еще недавно Павел планировал развивать свой бизнес, даже приобрел помещение под СТО.

– А сейчас и не знаю, что делать, – признается предприниматель. – Есть только желание пережить эти времена, и надежда, что ждать осталось недолго.

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