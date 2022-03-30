Полину Шарендо-Панасюк снова будут судить 6 30.03.2022, 16:34

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Активистка «Европейской Беларуси» отказалась шить форму омонoвцам.

Над политзаключенной активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк пройдет второй суд, заседание которого начнется 6 апреля в 10:30 в гомельской колонии. Судить политзаключенную будут в закрытом режиме.

Полину Шарендо-Панасюк обвиняют якобы в нарушении ч. 2 статьи 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

«По итогам суда Полину могут перевести в Могилевскую «крытую» тюрьму в еще более жесткие условия. Фактически, по этой статье мою жену могут судить еще много раз, доводя ее срок содержания под стражей до бесконечности. Полина будет первой женщиной-политзаключенной, против которой будет применена эта карательная статья, не имеющая аналогов в мировом праве», – говорит в разговоре с «Белсатом» муж Полины Андрей Шарендо.

Андрей отмечает, что основанием для нового уголовного дела стали отказы Полины шить форму омоновцам, отказ писать помилование и другие попытки Полины защитить свою честь и достоинство за решеткой.

«Рассматриваю это как личную месть диктатора Лукашенко Полине, потому что, насколько мне известно, приказ на дополнительное давление на мою жену пришел непосредственно из Минска. Слабый и лживый диктатор боится людей сильных духом, которых ему не удается сломить и унизить. Полина посылала диктатора Лукашенко лесом еще задолго до того, как туда пошел русский военный корабль, и дальше продолжает борьбу даже за решеткой», – отмечает Андрей Шарендо.

В неволе Полина находится уже больше года. Еще в прошлом году «судья» Евгений Бреган присудил Полине два года заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление президента»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

С августа 2021 года Полина находится в женской колонии Гомеля, где подверглась всем возможным вариантам давления. Женщину долго держали в карцере, ее лишили встреч и передач, которых нельзя лишить по закону, к ней не пускали адвоката, но так и не смогли сломать. Полина продолжает считать себя захваченной в плен. Против Андрея Шарендо также завели несколько уголовных дел, но ему удалось убежать из Беларуси. Семью лишили арендного жилья.

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