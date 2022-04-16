Илону Маску запретили существенно нарастить свою долю в Twitter 16.04.2022, 15:59

Илон Маск

Совет директоров компании начал реализовывать «план защиты акционеров».

Совет директоров Twitter ввел ограничения на возможность скупки акций в значительных масштабах. Таким образом, миллиардеру Илону Маску фактически запретили нарастить долю выше 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Сообщается, что план защиты акционеров был объявлен после предложения о покупке Twitter. Данный план гарантирует, что все акционеры смогут полностью реализовать свои инвестиции в сервис микроблогов, и ни одна компания, физическое лицо или группа не получит контроль путем скупки акций на открытом рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на выкуп всех акций Twitter за сумму около 43 млрд долларов.

Состояние американского миллиардера оценивается в около 260 млрд долларов.

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